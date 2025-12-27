تشكيل ليفربول - كييزا وفريمبونج أساسيان ضد ولفرهامبتون

السبت، 27 ديسمبر 2025 - 16:06

كتب : FilGoal

ليفربول

أعلن أرني سلوت مدرب ليفربول تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ولفرهامبتون.

ويلتقي ليفربول مع ولفرهامبتون على ملعب أنفيلد في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد التشكيل تواجد فيديريكو كييزا بشكل أساسي لتعويض غياب محمد صلاح الذي يشارك مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.

أخبار متعلقة:
كيكر: ليفربول يصارع أرسنال وسيتي وسان جيرمان على نجم بايرن تقرير: تشيلسي يزاحم ليفربول وسيتي على سيمينيو ليفربول يعلن إجراء إيزاك لعملية جراحية ناجحة في الكاحل تيليجراف: ليفربول يسعى للتعاقد مع سيمينيو لتعويض إيزاك

كما يشهد التشكيل غياب دومينيك سوبوسلاي بسبب الإيقاف.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أليسون بيكر.

الدفاع: جيريمي فريمبونج - إبراهيما كوناتي - فيرجل فان دايك - ميلوس كيركيز.

الوسط: ريان جرافنبرخ - أليكسيس ماك أليستر - كورتس جونس.

الهجوم: فيديريكو كييزا - هوجو إيكيتيكي - فلوريان فيرتز.

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة، بينما يحتل ولفرهامبتون المركز الأخير برصيد نقطتين.

ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز ولفرهامبتون
نرشح لكم
ذا صن: مرموش في صدارة المرشحين.. توتنام يحدد قائمة من 3 صفقات في يناير مباراة الأهداف الملغية لـ ريتشارليسون.. توتنام يعود للانتصارات من بوابة كريستال بالاس كالفرت لوين يسجل للمباراة السابعة على التوالي في تعادل ليدز مع سندرلاند سبورت: المقابل المالي يعرقل صفقة انضمام آكي إلى برشلونة يوفنتوس يقترب خطوة من قمة الدوري الإيطالي بثنائية ضد بيزا واتكينز بعدما سجل ثنائية في تشيلسي: لم ألعب بأفضل شكل أوناي إيمري: أستون فيلا لا ينافس على لقب الدوري الإنجليزي أرتيتا: فارق النتيجة كان يجب أن يكون أكثر مع برايتون
أخر الأخبار
ماركا: برشلونة يستهدف ضم فلاهوفيتش الصيف المقبل 41 دقيقة | ميركاتو
أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي 54 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - إبراهيم عادل: سنقدم كل ما لدينا لنفوز من أجل مصر ساعة | أمم إفريقيا
البرازيل وإسبانيا وهالاند.. الكشف عن وديات منتخب مصر قبل كأس العالم ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – صلاح محسن: صلاح أعطاني تعليمات حمل شارة قيادة منتخب مصر ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - الكعبي: أشكر الجماهير المغربية.. وسنتأهل لربع النهائي بالإرادة ساعة | أمم إفريقيا
تخدعني مرتين أنت أيوب الكعبي ساعة | الوطن العربي
أمم إفريقيا – زيزو: أشعر أننا نلعب في مصر بسبب الجمهور المغربي ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 2 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة 3 منتخب مصر يكشف حقيقة حديث صلاح مع مدرب جنوب إفريقيا 4 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا
/articles/520018/تشكيل-ليفربول-كييزا-وفريمبونج-أساسيان-ضد-ولفرهامبتون