تشكيل ليفربول - كييزا وفريمبونج أساسيان ضد ولفرهامبتون

أعلن أرني سلوت مدرب ليفربول تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ولفرهامبتون.

ويلتقي ليفربول مع ولفرهامبتون على ملعب أنفيلد في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد التشكيل تواجد فيديريكو كييزا بشكل أساسي لتعويض غياب محمد صلاح الذي يشارك مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.

كما يشهد التشكيل غياب دومينيك سوبوسلاي بسبب الإيقاف.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أليسون بيكر.

الدفاع: جيريمي فريمبونج - إبراهيما كوناتي - فيرجل فان دايك - ميلوس كيركيز.

الوسط: ريان جرافنبرخ - أليكسيس ماك أليستر - كورتس جونس.

الهجوم: فيديريكو كييزا - هوجو إيكيتيكي - فلوريان فيرتز.

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة، بينما يحتل ولفرهامبتون المركز الأخير برصيد نقطتين.