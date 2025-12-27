تشكيل أرسنال - ثلاثي دفاعي.. وجيوكيريس يقود الهجوم ضد برايتون
السبت، 27 ديسمبر 2025 - 15:59
كتب : FilGoal
أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد برايتون.
ويلتقي أرسنال مع برايتون على ملعب الإمارات في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويشهد التشكيل تواجد ثلاثي في خط دفاع أرسنال وهي خطة جديدة على الفريق.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: ديفيد رايا.
الدفاع: بييرو هينيكابي - ويليام ساليبا - ريكاردو كالافيوري.
الوسط: مارتن أوديجارد - ميكيل ميرينو - مارتن زوبيمندي - ديكلان رايس.
الهجوم: بوكايو ساكا - فيكتور جيوكيريس - لياندرو تروسارد.
ويحتل أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، بينما يحتل برايتون المركز التاسع برصيد 24 نقطة.
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) ولفرهامبتون.. انطلاق المباراة مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(0) برايتون.. جووووووول أوديجارد بهدف متأخر.. مانشستر سيتي يفوز على نوتنجهام ويتصدر الدوري مؤقتا تشكيل ليفربول - كييزا وفريمبونج أساسيان ضد ولفرهامبتون انتهت الدوري الإنجليزي - نوتنجهام فورست (1)-(2) مانشستر سيتي تشكيل مانشستر سيتي - فودين وشرقي يقودان الهجوم ضد نوتنجهام الفوز الأول في غياب برونو.. مانشستر يونايتد يتخطى نيوكاسل بصاروخية دورجو آس: برشلونة يدرس ضم أكي لدعم الدفاع
أخر الأخبار
فهود وليسوا سناجب 43 دقيقة | أمم إفريقيا