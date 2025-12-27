تشكيل أرسنال - ثلاثي دفاعي.. وجيوكيريس يقود الهجوم ضد برايتون

السبت، 27 ديسمبر 2025 - 15:59

كتب : FilGoal

أرسنال

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد برايتون.

ويلتقي أرسنال مع برايتون على ملعب الإمارات في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد التشكيل تواجد ثلاثي في خط دفاع أرسنال وهي خطة جديدة على الفريق.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: ديفيد رايا.

الدفاع: بييرو هينيكابي - ويليام ساليبا - ريكاردو كالافيوري.

الوسط: مارتن أوديجارد - ميكيل ميرينو - مارتن زوبيمندي - ديكلان رايس.

الهجوم: بوكايو ساكا - فيكتور جيوكيريس - لياندرو تروسارد.

ويحتل أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، بينما يحتل برايتون المركز التاسع برصيد 24 نقطة.

