بسبب أحداث مواجهة الأهلي.. الجيش الملكي يعلن زيادة عقوبة حرمان الجماهير لمباراة ثالثة

السبت، 27 ديسمبر 2025 - 15:11

كتب : FilGoal

مباراة الأهلي والجيش الملكي

أعلن نادي الجيش الملكي زيادة العقوبة الموقعة على الفريق بسبب أحداث مباراة الأهلي.

وكان كاف قد قرر حرمان الجيش الملكي من حضور جماهيره لمباراتين على ملعبه.

وقرر كاف عقوبة الجماهير بمباراة ثالثة بدون جماهير بسبب تقعيل العقوبة السابقة بمنع من حضور جماهيره مع لمدة مباراة مع إيقاف التنفيذ إلا في حالة تكرار الشغب وهو ما حدث في مباراة الأهلي.

أخبار متعلقة:
كاف يدين أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي ويعلن أول قراراته "حرمان وغرامة".. كاف يخطر الجيش الملكي بالعقوبات بسبب شغب جماهيره أمام الأهلي الجيش الملكي: نعتذر عن تصرفات جماهيرنا نحو الأهلي موندو ديبورتيفو: فضيحة.. لاعبو الجيش الملكي حاولوا إخفاء الهجوم بآلة حادة على نجم الأهلي

وجاء بيان الجيش الملكي كالتالي

على إثر القرارات التأديبية الصادرة عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) عقب أحداث مباراة نادي الجيش الملكي أمام نادي الأهلي المصري بتاريخ 28 نوفمبر 2025، تود إدارة النادي توضيح التطورات التالية:

أولا: حرصا على التزام النادي الكامل بالدفاع عن حقوقه ومصالحه المشروعة، واحتراما للإجراءات القانونية ومواعيدها، فقد تم تقديم طعن استئنافي رسمي أمام الهيئات المختصة بالكاف.

ثانيا: علاوة على العقوبات الصادرة في حق النادي، والمتمثلة في:

خوض مباراتين على أرضه دون حضور الجمهور في المنافسات الإفريقية.

غرامة مالية مقدارها مائة ألف (100,000) دولار أمريكي.

فقد قررت لجنة الانضباط أيضا:

سحب وقف التنفيذ الممنوح سابقا للعقوبة الخاصة بخوض مباراة واحدة دون جمهور، والصادرة بقرارها بتاريخ 17 أبريل 2025، وتفعيل تلك العقوبة فورا ابتداء من أول مباراة مقبلة على أرض النادي ضمن منافسات الكاف.

وعليه، ووفق الوضع القانوني الحالي، سيخوض نادي الجيش الملكي ثلاث (3) مباريات إجمالا دون حضور الجمهور، وذلك في انتظار ما ستسفر عنه مسطرة الاستئناف المقدمة.

وكان الأهلي قد تعادل أمام الجيش الملكي بهدف لكل منهما في 28 نوفمبر الماضي، في مباراة شهدت شغبا جماهيريا.

وهاجمت جماهير الجيش الملكي لاعبي الأهلي والجهاز الفني بزجاجات المياه والأدوات الحادة أثناء المباراة ما تسبب في وقوع مشاجرات بين لاعبي الفريقين.

وتعادل الأهلي أمام الجيش الملكي 1-1 ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

سجل محسن بوريكة هدف الجيش الملكي في الدقيقة 35.

فيما أحرز محمود حسن تريزيجيه هدف التعادل عند الدقيقة 69.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز.

فيما حصد الجيش الملكي النقطة الأولى ليستاوى مع شبيبة القبائل الجزائري.

الجيش الملكي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا - مصطفى شوبير: منتخب مصر سيلعب بشكل أفضل بعد التخلص من الضغوط استراحة أمم إفريقيا - السنغال (0)-(0) الكونغو الديمقراطية.. نهاية الشوط الأول تشكيل أمم إفريقيا - السنغال بلا تغييرات.. وباكامبو يقود هجوم الكونغو الديموقراطية 12 رقما من فوز مصر على جنوب إفريقيا أمم إفريقيا - فلافيو: أتمنى أن نتعادل مع مصر.. وبانزا يحتاج للحصول على ثقة أكبر أمم إفريقيا – مدرب مالي: كنا نستحق ركلة جزاء إضافية أمام المغرب أمم إفريقيا – الركراكي: سيطرنا على مالي.. وعلينا الفوز لتصدر المجموعة أمم إفريقيا - هاني يعتذر بعد تعرضه للطرد ضد جنوب إفريقيا
أخر الأخبار
عاد لعادته القديمة.. فيورنتينا يخسر من بارما 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - مصطفى شوبير: منتخب مصر سيلعب بشكل أفضل بعد التخلص من الضغوط 14 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب بوركينا: مواجهة الجزائر معقدة.. وهدفنا نقاط اللقاء كاملة 34 دقيقة | أمم إفريقيا
إيقاف محمد حسن وسيف جعفر.. عقوبات الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر 47 دقيقة | الكرة المصرية
استراحة الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(0) ولفرهامبتون.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
استراحة أمم إفريقيا - السنغال (0)-(0) الكونغو الديمقراطية.. نهاية الشوط الأول ساعة | أمم إفريقيا
مباشر كأس مصر - الأهلي (1)-(0) وي.. جووول عمر كمال ساعة | الكرة المصرية
استراحة الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(0) برايتون.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق
/articles/520014/بسبب-أحداث-مواجهة-الأهلي-الجيش-الملكي-يعلن-زيادة-عقوبة-حرمان-الجماهير-لمباراة-ثالثة