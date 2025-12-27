بسبب أحداث مواجهة الأهلي.. الجيش الملكي يعلن زيادة عقوبة حرمان الجماهير لمباراة ثالثة

أعلن نادي الجيش الملكي زيادة العقوبة الموقعة على الفريق بسبب أحداث مباراة الأهلي.

وكان كاف قد قرر حرمان الجيش الملكي من حضور جماهيره لمباراتين على ملعبه.

وقرر كاف عقوبة الجماهير بمباراة ثالثة بدون جماهير بسبب تقعيل العقوبة السابقة بمنع من حضور جماهيره مع لمدة مباراة مع إيقاف التنفيذ إلا في حالة تكرار الشغب وهو ما حدث في مباراة الأهلي.

وجاء بيان الجيش الملكي كالتالي

على إثر القرارات التأديبية الصادرة عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) عقب أحداث مباراة نادي الجيش الملكي أمام نادي الأهلي المصري بتاريخ 28 نوفمبر 2025، تود إدارة النادي توضيح التطورات التالية:

أولا: حرصا على التزام النادي الكامل بالدفاع عن حقوقه ومصالحه المشروعة، واحتراما للإجراءات القانونية ومواعيدها، فقد تم تقديم طعن استئنافي رسمي أمام الهيئات المختصة بالكاف.

ثانيا: علاوة على العقوبات الصادرة في حق النادي، والمتمثلة في:

خوض مباراتين على أرضه دون حضور الجمهور في المنافسات الإفريقية.

غرامة مالية مقدارها مائة ألف (100,000) دولار أمريكي.

فقد قررت لجنة الانضباط أيضا:

سحب وقف التنفيذ الممنوح سابقا للعقوبة الخاصة بخوض مباراة واحدة دون جمهور، والصادرة بقرارها بتاريخ 17 أبريل 2025، وتفعيل تلك العقوبة فورا ابتداء من أول مباراة مقبلة على أرض النادي ضمن منافسات الكاف.

وعليه، ووفق الوضع القانوني الحالي، سيخوض نادي الجيش الملكي ثلاث (3) مباريات إجمالا دون حضور الجمهور، وذلك في انتظار ما ستسفر عنه مسطرة الاستئناف المقدمة.

وكان الأهلي قد تعادل أمام الجيش الملكي بهدف لكل منهما في 28 نوفمبر الماضي، في مباراة شهدت شغبا جماهيريا.

وهاجمت جماهير الجيش الملكي لاعبي الأهلي والجهاز الفني بزجاجات المياه والأدوات الحادة أثناء المباراة ما تسبب في وقوع مشاجرات بين لاعبي الفريقين.

وتعادل الأهلي أمام الجيش الملكي 1-1 ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

سجل محسن بوريكة هدف الجيش الملكي في الدقيقة 35.

فيما أحرز محمود حسن تريزيجيه هدف التعادل عند الدقيقة 69.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز.

فيما حصد الجيش الملكي النقطة الأولى ليستاوى مع شبيبة القبائل الجزائري.