تشكيل مانشستر سيتي - فودين وشرقي يقودان الهجوم ضد نوتنجهام
السبت، 27 ديسمبر 2025 - 13:48
كتب : FilGoal
أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد نوتنجهام فورست.
ويلتقي مانشستر سيتي مع نونتجهام في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويدخل مانشستر سيتي المباراة بنفس تشكيل المباريات الماضية.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: جيانلوجي دوناروما.
الدفاع: ماتيوس نونيس - روبن دياز - يوشكو جفارديول - نيكو أورايلي.
الوسط: برناردو سيلفا - نيكو جونزاليس - تيجاني ريندرز.
الهجوم: ريان شرقي - إيرلنج هالاند - فيل فودين.
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة وبفارق نقطتين عن أرسنال صاحب الصدارة، بينما يحتل نوتنجهام المركز الـ 17 برصيد 18 نقطة.
