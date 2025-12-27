الفوز الأول في غياب برونو.. مانشستر يونايتد يتخطى نيوكاسل بصاروخية دورجو

حقق مانشستر يونايتد الفوز على نيوكاسل بنتيجة 1-0 في افتتاح الجولة 18 من الدوري الإنجليزي في لقاء أقيم على ملعب أولد ترافورد.

سجل باتريك دورجو هدف الفوز الوحيد.

ولأول مرة يفوز يونايتد في غياب برونو فيرنانديز في الدوري الإنجليزي.

البرتغالي غاب من قبل في 7 مباريات منذ موسم 2022-23 خسر يونايتد 6 وتعادل في 1، وكسر الأمر اليوم.

الفوز رفع رصيد يونايتد لـ 29 نقطة في المركز الخامس بالتساوي مع تشيلسي وليفربول، وبفارق 10 نقاط عن أرسنال المتصدر.

فيما ظل نيوكاسل في المركز الـ 11 برصيد 23 نقطة.

التشكيل

بدأ ماسون ماونت في الوسط لتعويض غياب برونو فيرنانديز بسبب الإصابة.

فيما قاد نيك فولتماده في تشكيل نيوكاسل أساسيا قائدا للهجوم.

وصف المباراة

وحاول بنجامين سيسكو في الدقيقة 11 تهديد مرمى نيوكاسل لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر دون خطورة.

وتألق سيني لامينس حارس يونايتد في التصدي لرأسية قوية من لويس ميلي في الدقيقة 13.

وفي تقدم يونايتد بهدف في الدقيقة 24 بتسديدة من لمسة واحدة على الطائر من باتريك دورجو من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس.

وحاول الدنماركي الشاب تهديد مرمى آرون رامسديل لكنه كان لها بالمرصاد ومنع هدفا محققا في الدقيقة 34.

وأهدر بعد دقيقتين ماتيوس كونيا فرصة الهدف الثاني ليونايتد، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-0.

وفي الدقيقة 60 منعت العارضة فرصة محققة لسيسكو وبعد دقيقتين تعاطفت العارضة تلك المرة مع يونايتد من لويس هال.

وطالب لاعبو نيوكاسل بالحصول على ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على ليساندرو مارتينيز، وعاد الحكم لتقنية الفيديو لكنه رفض احتسابها.

وفي الدقيقة 68 مرت تسديدة أنتوني جوردون أعلى العارضة.

وحاول ديوجو دالوت في الدقيقة 73 تهديد مرمى نيوكاسل بتسديدة علت العارضة.

وتألق لامينس حارس يونايتد في التصدي لفرصة محققة من جويلنتون.

واصل نيوكاسل ضغطه في الوقت بدلا من الضائع بحثا عن التعادل لتنتهي المباراة بفوز يونايتد.

