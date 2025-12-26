انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (1)-(0) نيوكاسل.. فوز الشياطين
الجمعة، 26 ديسمبر 2025 - 21:58
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.
ويحتل يونايتد المركز السابع برصيد 26 نقطة ويأتي نيوكاسل في الحادي عشر برصيد 23 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.
--
انتهت
ق 63: مطالبات بركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على ليساندرو مارتينيز
ق 62: العارضة تمنع فرصة لويس هال
ق 60: العارضة تمنع فرصة سيسكو
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 25: جووول دروجو يسجل الأول ليونايتد بتسديدة على الطائر
ق 12: لامينس يمنع الأول لنيوكاسل
بداية اللقاء
نرشح لكم
الفوز الأول في غياب برونو.. مانشستر يونايتد يتخطى نيوكاسل بصاروخية دورجو آس: برشلونة يدرس ضم أكي لدعم الدفاع مؤتمر جوارديولا: انتصرنا في 7 مباريات متتالية لكننا لسنا في وضع جيد مؤتمر أرتيتا - هافيرتز قد يعود خلال أيام.. ونأمل في عودة جابرييل بأسرع وقت مواعيد مباريات الجمعة 26 ديسمبر - مصر والمغرب في أمم إفريقيا.. والدوري الإنجليزي ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم فان دي فين: لم أرغب في إيذاء إيزاك.. وهذا ما حدث بعد إصابته تقرير: لودي يرفض العودة إلى نوتنجهام
أخر الأخبار
صدق الركراكي ساعة | أمم إفريقيا