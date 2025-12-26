انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (1)-(0) نيوكاسل.. فوز الشياطين

الجمعة، 26 ديسمبر 2025 - 21:58

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد أمام وست هام

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل يونايتد المركز السابع برصيد 26 نقطة ويأتي نيوكاسل في الحادي عشر برصيد 23 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 63: مطالبات بركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على ليساندرو مارتينيز

ق 62: العارضة تمنع فرصة لويس هال

ق 60: العارضة تمنع فرصة سيسكو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 25: جووول دروجو يسجل الأول ليونايتد بتسديدة على الطائر

ق 12: لامينس يمنع الأول لنيوكاسل

بداية اللقاء

