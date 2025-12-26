كما كشف في الجول.. مودرن سبورت يعلن جهازه الفني الجديد بقيادة أحمد سامي

أعلن نادي مودرن سبورت عن تشكيل جهازه الفني الجديد بقيادة أحمد سامي.

وتولى أحمد سامي تدريب مودرن سبورت خلفا لمجدي عبد العاطي.

وكشف مودرن سبورت عن تشكيل الجهاز الفني الجديد بالكامل بقيادة أحمد سامي.

وكان FilGoal.com قد انفرد في وقت سابق بتشكيل الجهاز الفني الجديد لنادي مودرن سبورت. (طالع التفاصيل)

وجاء الجهاز الفني بالكامل كالتالي:

أحمد سامي .. مدير فني

عبد الباقي جمال.. مدرب عام

صلاح أمين.. مدرب مساعد

مؤمن زكريا .. مدرب

حسن نصر.ز مدرب حراس المرمى

أحمد عمر.. معد بدني.

وسيقود أحمد سامي مودرن سبورت للمرة الأولى يوم السبت أمام القناة في دور الـ32 من كأس مصر.

ويحتل مودرن سبورت المركز الـ 12 برصيد 17 نقطة بفارق 3 نقاط عن مراكز مرحلة التتويج باللقب.

وخاض أحمد سامي آخر تجاربه مع الاتحاد السكندري بداية الموسم الجاري لكنه رحل بسبب تراجع النتائج، وتولى تامر مصطفى المهمة بدلا منه.

وسبق لسامي تدريب أندية: طلائع الجيش ومصر للمقاصة وسموحة وسيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري.