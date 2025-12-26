كما كشف في الجول.. مودرن سبورت يعلن جهازه الفني الجديد بقيادة أحمد سامي

الجمعة، 26 ديسمبر 2025 - 16:27

كتب : FilGoal

أحمد سامي مدرب سموحة

أعلن نادي مودرن سبورت عن تشكيل جهازه الفني الجديد بقيادة أحمد سامي.

أخبار متعلقة:
رباعي يعاون سامي.. في الجول يكشف الجهاز الفني الجديد لمودرن سبورت خبر في الجول - مودرن سبورت يتمم اتفاقه مع أحمد سامي.. وموعد الظهور الأول مودرن سبورت يعلن فسخ التعاقد مع مجدي عبد العاطي لا جازيتا ديلو سبورت: يلديز يضع شرطين لتجديد عقده مع يوفنتوس

وتولى أحمد سامي تدريب مودرن سبورت خلفا لمجدي عبد العاطي.

وكشف مودرن سبورت عن تشكيل الجهاز الفني الجديد بالكامل بقيادة أحمد سامي.

وكان FilGoal.com قد انفرد في وقت سابق بتشكيل الجهاز الفني الجديد لنادي مودرن سبورت. (طالع التفاصيل)

وجاء الجهاز الفني بالكامل كالتالي:

أحمد سامي .. مدير فني

عبد الباقي جمال.. مدرب عام

صلاح أمين.. مدرب مساعد

مؤمن زكريا .. مدرب

حسن نصر.ز مدرب حراس المرمى

أحمد عمر.. معد بدني.

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏#احنا_ مودرن_ #احنا_مودرن MODERN CLLO cKT 金町CLの يُعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس عن إتمام التعاقد مع الكابتن أحمد سامي لتولي مسئولية تدريب الفريق الأول لكرة .القدم وجاء تشکیل الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي على النحو التالي: /ك أحمد سامي مديزا فنيا /ك عبدالباقي جمال مدرتا عاما /ك صلاح أمين مدرئا /ك مؤمن زكريا مدرتا /ك حسن نصر مدربًا لحراس المرمى ك/ أحمد عمر معد بدني M_ ty‏'‏

وسيقود أحمد سامي مودرن سبورت للمرة الأولى يوم السبت أمام القناة في دور الـ32 من كأس مصر.

ويحتل مودرن سبورت المركز الـ 12 برصيد 17 نقطة بفارق 3 نقاط عن مراكز مرحلة التتويج باللقب.

وخاض أحمد سامي آخر تجاربه مع الاتحاد السكندري بداية الموسم الجاري لكنه رحل بسبب تراجع النتائج، وتولى تامر مصطفى المهمة بدلا منه.

وسبق لسامي تدريب أندية: طلائع الجيش ومصر للمقاصة وسموحة وسيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري.

أحمد سامي مودرن سبورت مجدي عبدالعاطي
نرشح لكم
آس: الأهلي متمسك بـ 5 ملايين يورو لترك حمزة عبد الكريم لبرشلونة كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية كأس مصر - بدون تقنية فيديو.. حمادة القلاوي حكم مباراة الأهلي ضد وي مدرب سموحة: لدينا مشكلة في الإنهاء.. وهذا ما واجهناه في الشوط الثاني أمام الزمالك مؤتمر عبد الرؤوف: لم تظهر شخصيتنا أمام سموحة.. وأراعي "عدم حرق الناشئين" خبر في الجول - اللاعب ووكيله موافقان.. الأهلي يقترب من ضم حامد حمدان كأس عاصمة مصر - سموحة ينتصر على الزمالك بهدف حسام أشرف كأس عاصمة مصر - الإسماعيلي يحقق فوزه الأول على حساب بيراميدز
أخر الأخبار
مباشر أمم إفريقيا - زامبيا (0)-(0) جزر القمر.. بداية المباراة 19 دقيقة | أمم إفريقيا
قطعناكم في المغرب 22 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – التشكيل.. مشنجاما يقود هجوم حزر القمر وداكا أساسي مع زامبيا 46 دقيقة | أمم إفريقيا
جوميز كسر السلسة.. الفتح يفوز على أهلي جدة بعد 10 مباريات دون انتصار ساعة | سعودي في الجول
أمم إفريقيا - صلاح يتقدم لـ مصر ضد جنوب إفريقيا ويتخطى أحمد حسن ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - صلاح يعادل حسام حسن وتريزيجيه ثالثا بقائمة الأكثر مشاركة بالبطولة ساعة | أمم إفريقيا
مؤتمر جوارديولا: انتصرنا في 7 مباريات متتالية لكننا لسنا في وضع جيد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - نجم أنجولا: سنحاول تحقيق نتيجة إيجابية أمام مصر تساعدنا على التأهل 2 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 مباشر أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. في انتظار قرار الفيديو
/articles/519958/كما-كشف-في-الجول-مودرن-سبورت-يعلن-جهازه-الفني-الجديد-بقيادة-أحمد-سامي