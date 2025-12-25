رباعي يعاون سامي.. في الجول يكشف الجهاز الفني الجديد لمودرن سبورت

الخميس، 25 ديسمبر 2025 - 11:36

كتب : عمرو نبيل

استقر مودرن سبورت على الجهاز الفني الكامل بقيادة أحمد سامي الذي سيقود تدريب الفريق خلفا لمجدي عبد العاطي.

وأتم مودرن سبورت اتفاقه مع أحمد سامي لتدريب الفريق بعد فسخ التعاقد مع مجدي عبد العاطي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الجهاز الفني الجديد لمودرن سبورت جاء كالتالي:

أحمد سامي.. مدير فني

عبد الباقي جمال.. مدرب عام

صلاح أمين.. مساعد مدرب

حسن نصر.. مدرب حراس مرمى

أحمد عمر.. مخطط أحمال.

وسيقود أحمد سامي مودرن سبورت للمرة الأولى يوم السبت أمام القناة في دور الـ32 من كأس مصر.

ويحتل مودرن سبورت المركز الـ 12 برصيد 17 نقطة بفارق 3 نقاط عن مراكز مرحلة التتويج باللقب.

وخاض أحمد سامي آخر تجاربه مع الاتحاد السكندري بداية الموسم الجاري لكنه رحل بسبب تراجع النتائج، وتولى تامر مصطفى المهمة بدلا منه.

وسبق لسامي تدريب أندية: طلائع الجيش ومصر للمقاصة وسموحة وسيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري.

