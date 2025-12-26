مؤتمر أرتيتا - هافيرتز قد يعود خلال أيام.. ونأمل في عودة جابرييل بأسرع وقت

الجمعة، 26 ديسمبر 2025 - 16:20

كتب : FilGoal

كاي هافيرتز - أرسنال - برايتون

كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، عن موقف اللاعبين المصابين قبل مواجهة برايتون.

ويستضيف أرسنال منافسه برايتون على ملعب الإمارات في تمام الخامسة مساء السبت في الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

وأوضح أرتيتا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "كاي هافيرتز قد يعود خلال أيام، إن لم يكن أسابيع، مع تكثيفه لبرنامج إعادة التأهيل من الإصابة."

ويغيب هافرتز عن الملاعب منذ إصابته في ركبته خلال الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد المهاجم الألماني إلى التدريبات لأول مرة هذا الأسبوع.

وأقرّ أرتيتا بأن هافرتز كان قريبًا جدًا من الانضمام إلى تشكيل الفريق في ربع نهائي كأس كاراباو لمواجهة كريستال بالاس، لكنه لم يُؤكد مشاركته ضد برايتون يوم السبت.

وتأهل أرسنال إلى نصف نهائي كأس كاراباو بعد الفوز على حساب كريستال بالاس بركلات الترجيح 8-7، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وأكمل حديثه عن هافيرتز "لننتظر ونرى كيف ستكون استجابته في المرحلة القادمة، إنه لاعب افتقدناه كثيرًا، لاعب يُضفي بُعدًا جديدًا على الفريق، أنا سعيد جدًا بعودته قريبًا".

وعن موقف جابرييل ماجاليس من العودة لمواجهة أستون فيلا يوم 30 ديسمبر، قال أرتيتا "سننتظر ونرى".

وأضاف أرتيتا "جابرييل لم يتدرب بعد، فهو لا يزال يخضع لبرنامج إعادة التأهيل، ولكن نأمل أن يعود في أسرع وقت ممكن لأننا ندرك الوضع الحالي لخط الدفاع."

ويعاني أرسنال من نقص في خط الدفاع، بسبب إصابة بن وايت، وكريستيان موسكيرا، وجابرييل، وبييروهينكابي بسبب الإصابة.

