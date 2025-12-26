تشكيل جنوب إفريقيا - موكوينا أساسي.. وتغييران في الوسط والهجوم مصر

أجرى هوجو بروس المدير الفني لـ جنوب إفريقيا تغييرين في تشكيل الأولاد ضد مصر في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لـ أمم إفريقيا 2025.

ويلتقي المنتخبان في الخامسة مساءً على استاد أدرار في أجادير بالمغرب.

ويبدأ ثالينتي مباثا وتسيبانج موريمي على حساب موهاو نكوتا وسيفو مبولي.

وجاء تشكيل جنوب إفريقيا

حراسة المرمى: رونين ويليامز

الدفاع: خوليسو موداو - سيابونجا نجيزانا - مبيكيزيلي مبوكازي - أوبري موديبا

الوسط: - تيبوهو موكوينا - سفيسيلو سيثول - أوسوين أبوليس - ثالينتي مباثا

الهجوم: تسيبانج موريمي - لايل فوستر

وبدأ منتخبا مصر وجنوب إفريقيا البطولة بالفوز على زيمبابوي وأنجولا بنتيجة 2-1 على الترتيب.

ويتصدر كلا المنتخبين الترتيب برصيد 3 نقاط، ويليهما زيمبابوي وأنجولا بدون رصيد.

وسيضمن الفائز من تلك المباراة التأهل لدور الـ 16 على الأقل.