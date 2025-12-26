أمم إفريقيا - التشكيل.. صاحب هدف زيمبابوي أمام مصر أساسي.. و3 تبديلات في أنجولا

الجمعة، 26 ديسمبر 2025 - 14:14

كتب : FilGoal

هدف برينس دوبي لمنتخب زيمبابوي ضد مصر

أعلن كل من باتريس بوميل مدرب أنجولا، وماريو مارينيكا مدرب زيمبابوي تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - مدرب زيمبابوي: خسارة مباراة مصر مؤسفة.. وجاهزون لتغيير الأمور أمام أنجولا أمم إفريقيا - مواجهة مصر ضد زيمبابوي ثالث أكثر حضور جماهيري في الجولة الأولى أمم إفريقيا – مدرب زيمبابوي: لهذا السبب صلاح قيمته 100 مليون

ويلتقي منتخبا أنجولا وزيمبابوي في تمام الثانية والنصف على ستاد مراكش في الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية من كأس الأمم الإفريقية.

وأجرى منتخب أنجولا 3 تعديلات في التشكيل عن المواجهة الأولى.

دفع بوميل بـ التشكيل التالي:

الحارس: هوجو ماركيس.

الدفاع: كلينتون ماتا - دافيد كارمو - جوناثان بواتو.

الوسط: بيني موكيندي - مانويل شو - فريدي - تو كارنييرو.

الهجوم: مانويل بنسون - جيلسون دالا - مبابا نزولا.

أما منتخب زيمبابوي فأجرى 4 تبديلات بينهم الدفع بديفيد لونجا مدافع ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقيا.

فيما أبقى على برينس دوبي صاحب هدف منتخب بلاده في شباك مصر بالجولة الأولى أساسيا.

وجاء تشكيل زيمبابوي كالتالي:

حراسة المرمى: واشنطن أروبي

خط الدفاع: ديفيد لونجا ماكاولي بوني جيرالد تاكوارا - تينيدج هاديبي إيمانويل جالاي

خط الوسط: جونا فابيتش مارفيلوس ناكامبا

خط الهجوم: بيل أنطونيو برينس دوبي ناوليدج موسونا

وخسر منتخب أنجولا المواجهة الاولى أمام جنوب إفريقيا 2-1، وبالنتيجة ذاتها خسر منتخب زيمبابوي أمام مصر.

ومن المقرر أن يلتقي منتخبا مصر وجنوب إفريقيا الساعة الخامسة مساء اليوم في الجولة الثانية، لحسم صدارة المجموعة.

كأس الأمم الإفريقية منافس مصر مجموعة مصر زيمبابوي أنجولا
نرشح لكم
أمم إفريقيا - نجم أنجولا: سنحاول تحقيق نتيجة إيجابية أمام مصر تساعدنا على التأهل مباشر أمم إفريقيا - مصر (0)-(0) جنوب إفريقيا.. الشناوي يتصدى بثبات أمم إفريقيا – أكوا لـ في الجول: احترمنا جنوب إفريقيا بشكل مبالغ فيه.. وأتمنى فوز أنجولا على مصر هدية مقبولة تشكيل جنوب إفريقيا - موكوينا أساسي.. وتغييران في الوسط والهجوم مصر تشكيل منتخب مصر - تبديلان في الدفاع والوسط.. ومرموش مهاجم أمام جنوب إفريقيا أمم إفريقيا - مدرب نيجيريا: تونس تملك خبرة كبرى.. وعليك خوض المواجهات القوية إذا أردت اللقب أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب تونس: معنوياتنا مرتفعة.. وعدم تأهل نيجيريا إلى كأس العالم لا يغير شيئا
أخر الأخبار
مؤتمر جوارديولا: انتصرنا في 7 مباريات متتالية لكننا لسنا في وضع جيد 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - نجم أنجولا: سنحاول تحقيق نتيجة إيجابية أمام مصر تساعدنا على التأهل 25 دقيقة | أمم إفريقيا
مباشر أمم إفريقيا - مصر (0)-(0) جنوب إفريقيا.. الشناوي يتصدى بثبات 53 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – أكوا لـ في الجول: احترمنا جنوب إفريقيا بشكل مبالغ فيه.. وأتمنى فوز أنجولا على مصر 59 دقيقة | أمم إفريقيا
هدية مقبولة ساعة | أمم إفريقيا
كما كشف في الجول.. مودرن سبورت يعلن جهازه الفني الجديد بقيادة أحمد سامي ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر أرتيتا - هافيرتز قد يعود خلال أيام.. ونأمل في عودة جابرييل بأسرع وقت ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل جنوب إفريقيا - موكوينا أساسي.. وتغييران في الوسط والهجوم مصر ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 تشكيل منتخب مصر – مرموش مهاجم.. وعبد المجيد أساسي ضد زيمبابوي
/articles/519950/أمم-إفريقيا-التشكيل-صاحب-هدف-زيمبابوي-أمام-مصر-أساسي-و3-تبديلات-في-أنجولا