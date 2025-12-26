أمم إفريقيا - التشكيل.. صاحب هدف زيمبابوي أمام مصر أساسي.. و3 تبديلات في أنجولا

أعلن كل من باتريس بوميل مدرب أنجولا، وماريو مارينيكا مدرب زيمبابوي تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي منتخبا أنجولا وزيمبابوي في تمام الثانية والنصف على ستاد مراكش في الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية من كأس الأمم الإفريقية.

وأجرى منتخب أنجولا 3 تعديلات في التشكيل عن المواجهة الأولى.

دفع بوميل بـ التشكيل التالي:

الحارس: هوجو ماركيس.

الدفاع: كلينتون ماتا - دافيد كارمو - جوناثان بواتو.

الوسط: بيني موكيندي - مانويل شو - فريدي - تو كارنييرو.

الهجوم: مانويل بنسون - جيلسون دالا - مبابا نزولا.

أما منتخب زيمبابوي فأجرى 4 تبديلات بينهم الدفع بديفيد لونجا مدافع ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقيا.

فيما أبقى على برينس دوبي صاحب هدف منتخب بلاده في شباك مصر بالجولة الأولى أساسيا.

وجاء تشكيل زيمبابوي كالتالي:

حراسة المرمى: واشنطن أروبي

خط الدفاع: ديفيد لونجا – ماكاولي بوني – جيرالد تاكوارا - تينيدج هاديبي – إيمانويل جالاي

خط الوسط: جونا فابيتش – مارفيلوس ناكامبا

خط الهجوم: بيل أنطونيو – برينس دوبي – ناوليدج موسونا

وخسر منتخب أنجولا المواجهة الاولى أمام جنوب إفريقيا 2-1، وبالنتيجة ذاتها خسر منتخب زيمبابوي أمام مصر.

ومن المقرر أن يلتقي منتخبا مصر وجنوب إفريقيا الساعة الخامسة مساء اليوم في الجولة الثانية، لحسم صدارة المجموعة.