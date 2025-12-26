ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم

الجمعة، 26 ديسمبر 2025 - 00:07

كتب : FilGoal

ويليام ساليبا - أرسنال - مانشستر يونايتد

يرى ويليام ساليبا لاعب أرسنال أن فريقه قادر على تحقيق الرباعية هذا الموسم.

وينافس أرسنال على ألقاب الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

ويتصدر الجنرز ترتيب الدوري ويقترب من التأهل لثمن نهائي أبطال أوروبا ووصل لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال مدافع أرسنال عبر سكاي سبورتس: "هل أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم؟ بالتأكيد، لأننا نعلم أننا قادرون على الفوز في كل بطولة نخوضها".

وأضاف "كنا قريبين من تحقيق اللقب في الدوري الإنجليزي خلال آخر 3 مواسم، ووصلنا الموسم الماضي لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكأس الرابطة، لذا فنحن نعلم أننا قادرون على الفوز في كل بطولة".

وشدد "لكن علينا أن نثبت ذلك على أرض الملعب، وعلينا أن نبدأ بحصد الألقاب الآن".

وتابع "نحن الآن في نصف نهائي كأس الرابطة، وباقي لنا 3 مباريات، وعلينا أن نحسمها في يناير أمام تشيلسي، والتي ستكون مباراة حاسمة، ديربي كبير، لذا علينا مواصلة العمل الجاد. نعلم أننا قريبون من الفوز، وعلينا التعلم من الموسم الماضي".

وواصل "الأجواء إيجابية، لكننا نعلم أننا ما زلنا في ديسمبر، وأن الأمور قد تتغير بسرعة في عالم كرة القدم".

وتابع "علينا أن نحافظ على تركيزنا، وأن نؤمن بأنفسنا، وأن نواصل العمل الجاد، لأن الأهم هو الفوز بالألقاب في النهاية، وليس قبل ذلك".

وأتم "إذا خضنا مباريات كثيرة، فهذا يعني أننا نؤدي عملا جيدا، لذا علينا الاستمرار، ونأمل أن يعود اللاعبون المصابون في يناير لمساعدتنا".

ويستعد أرسنال للقاء برايتون في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل في الخامسة مساءً.

ويختتم الفريق عام 2025 بلقاء أستون فيلا يوم الثلاثاء 30 ديسمبر.

