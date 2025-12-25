خبر في الجول - اللاعب ووكيله موافقان.. الأهلي يقترب من ضم حامد حمدان

يقترب حامد حمدان من الانتقال لصفوف الأهلي في حال توصل لاتفاق نهائي مع بتروجت.

وحسبما FilGoal.com فإن الأهلي يقترب من التوصل لاتفاق مع بتروجت لإتمام صفقة حامد حمدان في يناير المقبل.

وأبدى اللاعب ووكيله الموافقة على الانضمام للأهلي في انتظار إتمام المفاوضات بين الناديين لحسم الانتقال.

وسبق أن كشف FilGoal.com دخول إدارة الأهلي في مفاوضات رسمية مع الفلسطيني حامد حمدان وناديه بتروجت من أجل ضمه في فترة الانتقالات الشتوية. (طالع التفاصيل)

ومن المرجح أن يحاول الأهلي إقناع بتروجت بدفع مبلغ مالي أعلى من الذي عرضه الزمالك لضم اللاعب، وهو 20 مليون جنيه.

وتألق حامد حمدان - 25 عاما - مع منتخب فلسطين في كأس العرب، ونجح في تسجيل هدف في شباك منتخب تونس.

وسبق أن صرّح مصدر من بتروجت لـ FilGoal.com: "رغبة حامد حمدان هي من ستحسم وجهته، اللاعب ملتزم بعقده مع بتروجت وملتزم الصمت منذ عودته من البطولة العربية ويركز مع الفريق وهناك ثقة من اللاعب تجاه إدارة ناديه".

وتابع "إدارة بتروجت ستبحث العرض المالي المناسب لها وفقا لسياسة النادي، وظهور اللاعب بشكل مميز في كأس العرب ساهم في ارتفاع قيمته التسويقية".

وارتبط اسم حامد حمدان خلال الفترة الأخيرة بالانضمام إلى كل من الأهلي والزمالك في مصر والشباب السعودي.

اللاعب البالغ 25 عاما خاض 3 مباريات سجل هدفا واحدا هذا الموسم بعد عودته للمشاركة في المباريات هذا الموسم في الدوري المصري

وينتهي عقد حامد حمدان مع بتروجت في يونيو 2027.