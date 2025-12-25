فان دي فين: لم أرغب في إيذاء إيزاك.. وهذا ما حدث بعد إصابته

الخميس، 25 ديسمبر 2025 - 17:03

كتب : FilGoal

إيزاك- فان دي فين - ليفربول ضد توتنام

نفى ميكي فان دي فين لاعب توتنام، تعمده التدخل بعنف على السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم ليفربول.

وتعرض إيزاك لإصابة قوية أجرى على أثرها عملية جراحية بسبب التدخل القوي من فان دي فين خلال المباراة.

وقال ميكي فان دي فين عبر سكاي سبورتس: "لم أكن ارغب في إصابة إيزاك وإيذائه، كل ما أردته هو التصدي للتسديدة. أرسلت له رسالة نصية بعد ذلك، وتمنيت له الشفاء العاجل".

وأوضح لاعب توتنام "إيزاك رد على رسالتي في وقت لاحق، وقال إنه يقدر رسالتي كثيرا".

وكان إيزاك قد تعرض للإصابة أثناء تسجيله هدف التقدم في فوز فريقه 2-1 على توتنام يوم السبت، قبل أن يخضع لعملية جراحية في الكاحل بسبب مشكلة تضمنت كسرًا في عظمة الشظية.

وبحسب بي بي سي سبورت فإن اللاعب سيغيب عن الملاعب لعدة أشهر.

وكان إيزاك قد تم استبداله بعد ربع ساعة فقط من مشاركته في مواجهة توتنام.

وشارك إيزاك مع بداية الشوط الثاني بدلا من كونور برادلي المصاب.

ونجح المهاجم السويدي بالفعل من تسجيل هدف الافتتاح في المباراة بالدقيقة 56.

وتعرض إيزاك للإصابة في الدقيقة 60 ليشارك جيرمي فريمبونج بدلا منه.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة بعد ما حقق انتصارين متتاليين.

ويبتعد ليفربول عن صدارة الدوري الإنجليزي بـ 10 نقاط كاملة.

