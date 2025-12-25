سلوت: صلاح يحتاج لكامل التركيز مع منتخب مصر في أمم إفريقيا

الخميس، 25 ديسمبر 2025 - 14:27

كتب : FilGoal

محمد صلاح - أرني سلوت

شدد أرني سلوت مدرب ليفربول على نهاية أزمته مع محمد صلاح نجم ليفربول، وأوضح أن النجم المصري يحتاج للتركيز مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا.

وانضم صلاح لمعسكر منتخب مصر تحضيرا لكاس أمم إفريقيا عقب عودته للمشاركة مع ليفربول مجددا في مباراة برايتون، بعد أزمة استمرت لأسبوع وكانت حديث وسائل الإعلام.

تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "أعتقد عندما أعدت صلاح إلى الفريق في مباراة برايتون وأشركته كأول بديل، فهذا كان مؤشر واضح أننا أغلقنا الصفحة".

وأضاف "الآن لديه مباريات مهمة في كأس أمم إفريقيا، لذا من العدل بالنسبة له ولمنتخب بلاده ألا نتحدث عنه هنا كثيرا".

وتابع المدرب الهولندي "وهذا من المنصف بالنسبة للاعبينا أيضا، لأننا سنلعب الكثير من المباريات المهمة خلال هذه الفترة".

وواصل "أعتقد أن هذا لمصلحة الجميع، نحن وصلاح ومنتخب مصر، لقد أظهرنا بالأفعال أننا تجاوزنا الأزمة".

وأتم "صلاح يحتاج لكامل التركيز على منتخب بلاده ونحن نحتاج لكامل تركيزنا على المباريات التي تنتظرنا".

وسجل قائد منتخب مصر هدف الفوز على زيمبابوي في الجولة الافتتاحية لكأس أمم إفريقيا.

ماذا حدث؟

جلس صلاح على مقاعد البدلاء لمدة 90 دقيقة ضد وست هام في الجولة 13 والتي انتهت بنتيجة 2-0.

وضد سندرلاند بدأ على مقاعد البدلاء ثم شارك في الشوط الثاني في مباراة انتهت بالتعادل 1-1.

وجلس لمدة 90 دقيقة مجددا في تعادل ليفربول مع ليدز بنتيجة 3-3، وهو ما يحدث لأول مرة في مسيرته مع ليفربول.

صلاح بعد المباراة شن هجوما غاضبا على النادي وسلوت: "أعتقد أنه أمر لا يصدق، أن أجلس على مقاعد البدلاء لمدة 90 دقيقة. أعتقد أنها المرة السابعة التي أجلس فيها على مقاعد البدلاء. إنها المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك في مسيرتي".

وواصل "أشعر وكأني يتم إلقاء اللوم عليّ. بذلت الكثير من أجل هذا النادي لكسب الاحترام. لا أقول إنني أتفوق على أي شخص، لكنني اكتسبت الاحترام".

عقب تصريحات صلاح تحدث أساطير الكرة العالمية والإنجليزية عن موقف اللاعب والمدير الفني والنادي بين مؤيد ومعارض.

واستبعد سلوت صلاح عن قائمة مباراة ليفربول ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز الريدز بهدف في الدقائق الأخيرة في سان سيرو.

لكنه عاد للمشاركة في لقاء برايتون في الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد قبل سفره إلى مصر، بعد جلسة جمعته بسلوت.

