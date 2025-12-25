أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب مالي: المغرب هو المرشح الأكبر للفوز أمامنا بالطبع

الخميس، 25 ديسمبر 2025 - 14:01

كتب : FilGoal

توم سينتفيت

يعي توم سينتفيت مدرب منتخب مالي صعوبة اللعب أمام منتخب المغرب على أرضه ووسط جماهيره في بطولة أمم إفريقيا 2025.

ويصطدم المغرب بمنتخب مالي في قمة المجموعة الثانية ضمن الجولة الثانية من البطولة يوم الجمعة.

وقال سينتفيت في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "نلعب في مجموعة قوية ونشعر بخيبة أمل بعد التعادل مع زامبيا في الدقائق الأخيرة".

وأضاف المدب البلجيكي "الضغط سيكون علينا في مواجهة المغرب، فهو الأقوى في إفريقيا ومن بين أفضل المنتخبات في العالم".

وتابع "منتخب المغرب احتل المركز الرابع في كأس العالم 2022، وفاز بكأس العرب وألقاب كثيرة والميدالية البرونزية في الأولمبياد، ولديه أكاديمية جيدة والمنتخب المغربي يلعب أمام 60 أو 80 ألف متفرج، وبالتالي فهو مرشح للفوز".

وأكمل "ستكون مباراة خاصة ونحن نمتلك فريقا جيدا يضم لاعبين مميزين لكن المغرب هو المرشح الأكبر بالطبع".

وشدد "رغم قوة المغرب سنلعب بروح عالية وتركيز كامل لنظهر قدراتنا الحقيقية".

وأتم سينتفيت "نريد أن نستمر إلى مراحل متقدمة في هذه البطولة لذا نحتاج لحصد بعض النقاط".

ويعتبر تعادل مالي مع زامبيا في صالح منتخب المغرب الذي فاز على جزر القمر بهدفين دون رد.

وبهذا التعادل يتصدر منتخب المغرب المجموعة بـ 3 نقاط ومالي وزامبيا في المركزين الثاني والثالث بنقطة واحدة، بينما جزر القمر متذيل دون نقاط.

توم سينتفيت مالي المغرب كأس أمم إفريقيا
