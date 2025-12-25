أمم إفريقيا - مؤتمر مهاجم الأولاد: جاهزون لمواجهة مصر.. والمعنويات مرتفعة

يثق ليلي فوستر مهاجم جنوب إفريقيا في جاهزية فريقه قبل مواجهة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2025 يوم الجمعة.

ويصطدم منتخب مصر بجنوب إفريقيا ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بعد فوزهما على زيمبابوي وأنجولا في الجولة الافتتاحية.

وقال فوستر في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "المباراة الأولى كانت مهمة جدًا لنا للحصول على أقصى عدد من النقاط، وأعتقد أن ذلك ساعدنا كثيرًا قبل استكمال بقية البطولة".

وأضاف مهاجم بيرنلي "المعنويات مرتفعة في المعسكر. كل شيء على ما يرام".

وشدد "نحن واثقون في أنفسنا وجاهزون للمباراة القادمة أمام منتخب مصر".

وانتصر منتخب جنوب إفريقيا على أنجولا بهدفين مقابل هدف، سجل فوستر أحدهما، ضمن الجولة الأولى.

فيما قلب منتخب مصر تأخره أمام زيمبابوي إلى انتصار بالنتيجة نفسها.

ويلعب الفراعنة ضد أنجولا، وجنوب إفريقيا أمام زيمبابوي مباراة الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في توقيت واحد يوم الاثنين المقبل.