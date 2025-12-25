أمم إفريقيا - مؤتمر فوستر: جاهزون لمواجهة مصر.. والمعنويات مرتفعة

الخميس، 25 ديسمبر 2025 - 13:53

كتب : FilGoal

جنوب إفريقيا ضد أنجولا

يثق ليلي فوستر مهاجم جنوب إفريقيا في جاهزية فريقه قبل مواجهة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2025 يوم الجمعة.

ويصطدم منتخب مصر بجنوب إفريقيا ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بعد فوزهما على زيمبابوي وأنجولا في الجولة الافتتاحية.

وقال فوستر في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "المباراة الأولى كانت مهمة جدًا لنا للحصول على أقصى عدد من النقاط، وأعتقد أن ذلك ساعدنا كثيرًا قبل استكمال بقية البطولة".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - مؤتمر بروس: أعلم مدى قوة منتخب مصر.. ولن نلعب وكأن السكين على رقابنا أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: طريقة لعب جنوب إفريقيا مثل أنديتهم.. وكل المباريات مهمة أمم إفريقيا - كاف يعلن طاقم حكام مباراة مصر وجنوب إفريقيا أمم إفريقيا - تشوكويزي: يجب أن يحظى كأس إفريقيا بنفس احترام أوروبا

وأضاف مهاجم بيرنلي "المعنويات مرتفعة في المعسكر. كل شيء على ما يرام".

وشدد "نحن واثقون في أنفسنا وجاهزون للمباراة القادمة أمام منتخب مصر".

وانتصر منتخب جنوب إفريقيا على أنجولا بهدفين مقابل هدف، سجل فوستر أحدهما، ضمن الجولة الأولى.

فيما قلب منتخب مصر تأخره أمام زيمبابوي إلى انتصار بالنتيجة نفسها.

ويلعب الفراعنة ضد أنجولا، وجنوب إفريقيا أمام زيمبابوي مباراة الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في توقيت واحد يوم الاثنين المقبل.

ليلي فوستر مصر جنوب إفريقيا أمم إفريقيا
نرشح لكم
"النادي يخشى من انتكاسة".. راديو مونت كارلو: قلق في مارسيليا بسبب مشاركة أوباميانج مع الجابون أمم إفريقيا - مؤتمر بيسوما: نستهدف الفوز على المغرب رغم قوة الخصم متحف أمم إفريقيا - كرة وتميمة وقميص خاص ضمن مقتنيات جديدة باللغتين العربية والفرنسية أمم إفريقيا - مدرب زيمبابوي: خسارة مباراة مصر مؤسفة.. وجاهزون لتغيير الأمور أمام أنجولا تقرير مغربي: مبابي يتلقى دعوة لحضور مواجهة المغرب ضد مالي أمم إفريقيا - العيناوي: درسنا مالي جيدا.. وعلينا التركيز على أنفسنا أمم إفريقيا - جناح المغرب: نتائج الجولة الأولى تعكس جودة كرة القدم في القارة السمراء أمم إفريقيا - لاعب المغرب: نسير وفق رؤية الركراكي.. وجاهزون لمواجهة مالي
أخر الأخبار
"النادي يخشى من انتكاسة".. راديو مونت كارلو: قلق في مارسيليا بسبب مشاركة أوباميانج مع الجابون 15 دقيقة | أمم إفريقيا
تطبيق آلية استبعاد اللاعب المصاب أثناء مباريات الدوري القطري 57 دقيقة | الوطن العربي
أمم إفريقيا - مؤتمر بيسوما: نستهدف الفوز على المغرب رغم قوة الخصم ساعة | أمم إفريقيا
فان دي فين: لم أرغب في إيذاء إيزاك.. وهذا ما حدث بعد إصابته ساعة | الدوري الإنجليزي
متحف أمم إفريقيا - كرة وتميمة وقميص خاص ضمن مقتنيات جديدة باللغتين العربية والفرنسية ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - مدرب زيمبابوي: خسارة مباراة مصر مؤسفة.. وجاهزون لتغيير الأمور أمام أنجولا 2 ساعة | أمم إفريقيا
تقرير مغربي: مبابي يتلقى دعوة لحضور مواجهة المغرب ضد مالي 2 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - العيناوي: درسنا مالي جيدا.. وعلينا التركيز على أنفسنا 2 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم
/articles/519902/أمم-إفريقيا-مؤتمر-فوستر-جاهزون-لمواجهة-مصر-والمعنويات-مرتفعة