أمم إفريقيا - كاف يعلن طاقم حكام مباراة مصر وجنوب إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم حكام مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا.

ويلعب منتخب مصر ضد جنوب إفريقيا يوم الجمعة ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات من كأس إفريقيا.

وأسندت لجنة الحكام بكاف مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا، إلى الحكم البوروندي باسيفيك ندابيها وينيمانا حكما للساحة.

ويعاونه كل من السنغالي جبريل كامارا مساعد أول ونوحي بانجورا مساعد ثاني والرواندي صامويل أويكوندا حكما رابعا.

فيما يتواجد الكيني ديكينز مميسا حكما لتقنية الفيديو و صادوق براهامو حكم مساعد لتقنية الفيديو .

ويلعب منتخب مصر أمام جنوب في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة علي ستاد أجادير .

وجاء طاقم حكام مصر أمام جنوب إفريقيا:

البوروندي باسيفيك ندابيها وينيمانا .. حكما للساحة

السنغالي جبريل كامارا.. مساعد أول

السنغالي نوحي بانجورا.. مساعد ثاني

الرواندي صامويل أويكوندا.. حكم رابع

الكيني ديكينز مميسا.. حكما لتقنية الفيديو

صادوق براهامو (النيجر).. حكم مساعد لتقنية الفيديو.

باسيفيك ندابيها كان حكما رابعا في مباراة مصر ضد زيمبابوي بالجولة الأولى.

كذلك الثنائي السنغالي جبريل كامارا ونوحي بانجورا كانا مساعدين لمواطنهم عيسى سي في المباراة التي حسمها الفراعنة 2-1.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع جنوب إفريقيا الوصيف.

ثم يأتي منتخب زيمبابوي ثالثا بالتساوي مع أنجولا المتذيل دون رصيد من النقاط.

موعد مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

تقام المباراة يوم الجمعة المقبل الموافق 26 ديسمبر.

وتلعب المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

ويستضيف ملعب أدرار المباراة.