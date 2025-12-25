أمم إفريقيا - كاف يعلن طاقم حكام مباراة مصر وجنوب إفريقيا

الخميس، 25 ديسمبر 2025 - 13:44

كتب : محمد جمال

الحكم البوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم حكام مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا.

ويلعب منتخب مصر ضد جنوب إفريقيا يوم الجمعة ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات من كأس إفريقيا.

وأسندت لجنة الحكام بكاف مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا، إلى الحكم البوروندي باسيفيك ندابيها وينيمانا حكما للساحة.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - مؤتمر بروس: أعلم مدى قوة منتخب مصر.. ولن نلعب وكأن السكين على رقابنا أمم إفريقيا - تشوكويزي: يجب أن يحظى كأس إفريقيا بنفس احترام أوروبا أمم إفريقيا - مؤتمر تريزيجيه: حققنا رقما قياسيا أمام زيمبابوي.. ومباراة جنوب إفريقيا كنهائي كأس أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: طريقة لعب جنوب إفريقيا مثل أنديتهم.. وكل المباريات مهمة

ويعاونه كل من السنغالي جبريل كامارا مساعد أول ونوحي بانجورا مساعد ثاني والرواندي صامويل أويكوندا حكما رابعا.

فيما يتواجد الكيني ديكينز مميسا حكما لتقنية الفيديو و صادوق براهامو حكم مساعد لتقنية الفيديو .

ويلعب منتخب مصر أمام جنوب في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة علي ستاد أجادير .

وجاء طاقم حكام مصر أمام جنوب إفريقيا:

البوروندي باسيفيك ندابيها وينيمانا .. حكما للساحة

السنغالي جبريل كامارا.. مساعد أول

السنغالي نوحي بانجورا.. مساعد ثاني

الرواندي صامويل أويكوندا.. حكم رابع

الكيني ديكينز مميسا.. حكما لتقنية الفيديو

صادوق براهامو (النيجر).. حكم مساعد لتقنية الفيديو.

باسيفيك ندابيها كان حكما رابعا في مباراة مصر ضد زيمبابوي بالجولة الأولى.

كذلك الثنائي السنغالي جبريل كامارا ونوحي بانجورا كانا مساعدين لمواطنهم عيسى سي في المباراة التي حسمها الفراعنة 2-1.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع جنوب إفريقيا الوصيف.

ثم يأتي منتخب زيمبابوي ثالثا بالتساوي مع أنجولا المتذيل دون رصيد من النقاط.

موعد مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

تقام المباراة يوم الجمعة المقبل الموافق 26 ديسمبر.

وتلعب المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

ويستضيف ملعب أدرار المباراة.

جنوب إفريقيا مصر كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب مالي: المغرب هو المرشح الأكبر للفوز أمامنا بالطبع أمم إفريقيا - مؤتمر مهاجم الأولاد: جاهزون لمواجهة مصر.. والمعنويات مرتفعة أمم إفريقيا - مؤتمر بروس: أعلم مدى قوة منتخب مصر.. ولن نلعب وكأن السكين على رقابنا أمم إفريقيا - تشوكويزي: يجب أن يحظى كأس إفريقيا بنفس احترام أوروبا أمم إفريقيا - مؤتمر تريزيجيه: حققنا رقما قياسيا أمام زيمبابوي.. ومباراة جنوب إفريقيا كنهائي كأس أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: طريقة لعب جنوب إفريقيا مثل أنديتهم.. وكل المباريات مهمة أمم إفريقيا - مؤتمر الركراكي: نستهدف حسم التأهل لدور الـ16 مبكرا بالفوز على مالي أمم إفريقيا - مؤتمر محرز: لم نأت لمجرد المشاركة وهدفنا النهائي
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب مالي: المغرب هو المرشح الأكبر للفوز أمامنا بالطبع 17 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - مؤتمر مهاجم الأولاد: جاهزون لمواجهة مصر.. والمعنويات مرتفعة 25 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - كاف يعلن طاقم حكام مباراة مصر وجنوب إفريقيا 34 دقيقة | أمم إفريقيا
كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات 47 دقيقة | رياضة نسائية
أمم إفريقيا - مؤتمر بروس: أعلم مدى قوة منتخب مصر.. ولن نلعب وكأن السكين على رقابنا 49 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - تشوكويزي: يجب أن يحظى كأس إفريقيا بنفس احترام أوروبا 53 دقيقة | أمم إفريقيا
خبر في الجول - الإيفواري فريدي كوابلان يصل القاهرة لإتمام انتقاله إلى سيراميكا ساعة | ميركاتو
أمم إفريقيا - مؤتمر تريزيجيه: حققنا رقما قياسيا أمام زيمبابوي.. ومباراة جنوب إفريقيا كنهائي كأس ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم
/articles/519901/أمم-إفريقيا-كاف-يعلن-طاقم-حكام-مباراة-مصر-وجنوب-إفريقيا