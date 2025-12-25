"حرمان وغرامة".. كاف يخطر الجيش الملكي بالعقوبات بسبب شغب جماهيره أمام الأهلي

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، نادي الجيش الملكي المغربي بالعقوبات الموقعة عليه على خلفية استضافة الأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تعادل أمام الجيش الملكي بهدف لكل منهما في 28 نوفمبر الماضي، في مباراة شهدت شغبا جماهيريا.

وأعلن نادي الجيش الملكي عن تلقيه عقوبات بحرمانه من الجماهير لمدة مباراتين على ملعبه بجانب غرامة مالية 100 ألف دولار.

وجاء بيان الجيش الملكي كالآتي:

"يؤسف نادي الجيش الملكي أن يُخبر جماهيره أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) أصدر قراراته التأديبية على خلفية الأحداث التي شهدتها المباراة التي جمعت نادينا بنادي الأهلي المصري يوم 28 نوفمبر 2025 ضمن دوري أبطال إفريقيا.

وقد قررت اللجنة التأديبية للاتحاد خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 17 ديسمبر 2025 ما يلي:

1- ثبوت مخالفة نادي الجيش الملكي للمادتين 82 و83 من القانون التأديبي للكاف، وكذلك للمادة 32 من لائحة الأمن والسلامة، نتيجة تصرفات غير مناسبة من جماهير النادي تمس بمبادئ الروح الرياضية وبسلامة ونزاهة المنافسة.

2- فرض لعب مباراتين بدون جمهور على نادي الجيش الملكي في مبارياته المقبلة كمستضيف ضمن مسابقات الأندية الإفريقية.

3- الغرامات المالية:

• 20,000 دولار أمريكي لاستخدام أجهزة الليزر.

• 15,000 دولار أمريكي لرمي قارورات المياه.

• 15,000 دولار أمريكي لإدخال جامعي الكرات عدداً من الكرات إلى أرضية الملعب خلال اللعب، بما يخالف مبادئ الروح الرياضية ونزاهة المنافسة.

• 50,000 دولار أمريكي لرمي جسم خطير (من الحديد)، يمثل خطراً على سلامة اللاعبين والحكام خلال المباراة.

4- المبلغ الإجمالي والموعد النهائي للدفع: وجوب دفع المبلغ الإجمالي للغرامات وقدره 100,000 دولار أمريكي قبل 60 يوماً من تاريخ إشعار هذا القرار".

وهاجمت جماهير الجيش الملكي لاعبي الأهلي والجهاز الفني بزجاجات المياه والأدوات الحادة أثناء المباراة ما تسبب في وقوع مشاجرات بين لاعبي الفريقين.

وتعادل الأهلي أمام الجيش الملكي 1-1 ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

سجل محسن بوريكة هدف الجيش الملكي في الدقيقة 35.

فيما أحرز محمود حسن تريزيجيه هدف التعادل عند الدقيقة 69.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز.

فيما حصد الجيش الملكي النقطة الأولى ليستاوى مع شبيبة القبائل الجزائري.