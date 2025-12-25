الكشف عن تفاصيل إصابة ومدة غياب حمد الله

كشف نادي الشباب السعودي تفاصيل إصابة ومدة غياب مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله.

وعاد حمد الله لصفوف الشباب بعدما قاد منتخب بلاده الرديف لتحقيق لقب كأس العرب.

وأعلن نادي الشباب، إصابة حمد الله بتمزق في العضلة الخلفية.

وأوضح أن من المقرر أن يخضع اللاعب إلى برنامج علاجي وتأهيلي يتراوح ما بين 6 إلى 8 أسابيع.

عبد الرازق حمد الله أعلن اعتزاله اللعب دوليا بقميص منتخب بلاده.

وسجل حمد الله هدفين قادا أسود الأطلس للتتويج بلقب كأس العرب 2025 بعدما شارك كبديل على حساب الأردن.