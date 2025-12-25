الكشف عن تفاصيل إصابة ومدة غياب حمد الله

الخميس، 25 ديسمبر 2025 - 12:06

كتب : FilGoal

عبد الرازق حمد الله - المغرب

كشف نادي الشباب السعودي تفاصيل إصابة ومدة غياب مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله.

وعاد حمد الله لصفوف الشباب بعدما قاد منتخب بلاده الرديف لتحقيق لقب كأس العرب.

وأعلن نادي الشباب، إصابة حمد الله بتمزق في العضلة الخلفية.

وأوضح أن من المقرر أن يخضع اللاعب إلى برنامج علاجي وتأهيلي يتراوح ما بين 6 إلى 8 أسابيع.

عبد الرازق حمد الله أعلن اعتزاله اللعب دوليا بقميص منتخب بلاده.

وسجل حمد الله هدفين قادا أسود الأطلس للتتويج بلقب كأس العرب 2025 بعدما شارك كبديل على حساب الأردن.

المخضرم صاحب الـ 35 عاما خاض 27 مباراة دولية بقميص المنتخب وسجل خلالها 7 أهداف.

وسبق أن أعلن حمد الله اعتزاله دوليا في 2019 عقب استبعاده من قائمة المنتخب في أمم إفريقيا 2019.

لكن تراجع عن قراره وتواجد حمد الله في قائمة المغرب الذي حقق المركز الرابع في كأس العالم 2022.

ويرتدي حمد الله الموسم الجاري قميص الشباب السعودي، بعدما مثل النصر واتحاد جدة.

عبد الرزاق حمد لله الشباب السعودي منتخب المغرب
