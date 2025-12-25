أمم إفريقيا - ترتيب صراع الهدافين عقب الجولة الأولى

اختتمت منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا المقامة بالمغرب 2025 والتي بدأت صراع الهدافين.

لمعرفة جدول مباريات الجولة الثانية النارية ونتائج الجولة الأولى من هنا.

واهتزت الشباك في الجولة الأولى بـ29 هدفا.

وكان أقوى هجوم من نصيب الجزائر وتونس والسنغال، إذ فاز كل منهم بثلاثية.

هدافو أمم إفريقيا إلى الآن

رياض محرز (الجزائر).. هدفين

إلياس العاشوري (تونس).. هدفين

نيكولاس جاكسون (السنغال).. هدفين

وانقسمت الأهداف الـ23 المتبقية بين 23 لاعبا

نتائج الجولة الأولى جاءت كالتالي:

المغرب 2-0 جزر القمر

مالي 1-1 زامبيا

جنوب إفريقيا 2-1 أنجولا

مصر 2-1 زيمبابوي

السنغال 3-0 بوتسوانا

الكونغو الديمقراطية 1-0 بنين

نيجيريا 2-1 تنزانيا

تونس 3-1 أوغندا

بوركينا فاسو 2-1 غينيا الاستوائية

الجزائر 3-0 السودان

كوت ديفوار 1-0 موزمبيق

الكاميرون 1-0 الجابون

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى ثمن النهائي بجانب أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

وجاءت ترتيب المجموعات كالآتي:

المجموعة الأولى:

الفرق لعب فاز تعادل خسارة له عليه +/- النقاط 1 المغرب 1 1 0 0 2 0 2 3 2 مالي 1 0 1 0 1 1 0 1 3 زامبيا 1 0 1 0 1 1 0 1 4 جزر القمر 1 0 0 1 0 2 2- 0

المجموعة الثانية:

الفرق لعب فاز تعادل خسارة له عليه +/- النقاط 1 مصر 1 1 0 0 2 1 1 3 2 جنوب إفريقيا 1 1 0 0 2 1 1 3 3 زيمبابوي 1 0 0 1 1 2 1- 0 4 أنجولا 1 0 0 1 1 2 1- 0

المجموعة الثالثة:

الفرق لعب فاز تعادل خسارة له عليه +/- النقاط 1 تونس 1 1 0 0 3 1 2 3 2 نيجيريا 1 1 0 0 2 1 1 3 3 تنزانيا 1 0 0 1 1 2 1- 0 4 أوغندا 1 0 0 1 1 3 2- 0

المجموعة الرابعة

الفرق لعب فاز تعادل خسارة له عليه +/- النقاط 1 السنغال 1 1 0 0 3 0 3 3 2 الكونغو الديمقراطية 1 1 0 0 1 0 1 3 3 بنين 1 0 0 1 0 1 1- 0 4 بوتسوانا 1 0 0 1 0 3 3- 0

المجموعة الخامسة:

الفرق لعب فاز تعادل خسارة له عليه +/- النقاط 1 الجزائر 1 1 0 0 3 0 3 3 2 بوركينا فاسو 1 1 0 0 2 1 1 3 3 غينيا الاستوائية 1 0 0 1 1 2 1- 0 4 السودان 1 0 0 1 0 3 3- 0

المجموعة السادسة:

الفرق لعب فاز تعادل خسارة له عليه +/- النقاط 1 الكاميرون 1 1 0 0 1 0 1 3 2 كوت ديفوار 1 1 0 0 1 0 1 3 3 الجابون 1 0 0 1 0 1 1- 0 4 موزمبيق 1 0 0 1 0 1 1- 0

وتشهد الجولة الثانية أكثر من مباراة نارية في مختلف المجموعات مثل مواجهة مصر أمام جنوب إفريقيا، وكوت ديفوار ضد الكاميرون، وتونس أمام نيجيريا، والمغرب ضد مالي.

وجاءت مواعيد الجولة الثانية كالآتي:

الجمعة 26 ديسمبر

المجموعة الثانية - أنجولا × زيمبابوي - 2:30 عصرا

المجموعة الثانية - مصر × جنوب إفريقيا - 5 مساء

المجموعة الأولى - زامبيا × جزر القمر - 7:30 مساء

المجموعة الأولى - المغرب × مالي - 10 مساء

السبت 27 ديسمبر

المجموعة الرابعة - بنين × بوتسوانا - 2:30 عصرا

المجموعة الرابعة - السنغال × الكونغو الديمقراطية - 5 مساء

المجموعة الثالثة - أوغندا × تنزانيا - 7:30 مساء

المجموعة الثالثة - نيجيريا × تونس - 10 مساء

الأحد 28 ديسمبر

المجموعة السادسة - الجابون × موزمبيق - 2:30 عصرا

المجموعة الخامسة - غينيا الاستوائية × السودان - 5 مساء

المجموعة الخامسة - الجزائر × بوركينا فاسو - 7:30 مساء

المجموعة السادسة - كوت ديفوار × الكاميرون - 10 مساء