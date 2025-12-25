أمم إفريقيا - جدول مباريات الجولة الثانية النارية

حفل افتتاح أمم إفريقيا 2025

اختتمت منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا المقامة بالمغرب 2025.

وتشهد الجولة الثانية أكثر من مباراة نارية في مختلف المجموعات مثل مواجهة مصر أمام جنوب إفريقيا، وكوت ديفوار ضد الكاميرون، وتونس أمام نيجيريا، والمغرب ضد مالي.

وجاءت مواعيد الجولة الثانية كالآتي:

الجمعة 26 ديسمبر

المجموعة الثانية - أنجولا × زيمبابوي - 2:30 عصرا

المجموعة الثانية - مصر × جنوب إفريقيا - 5 مساء

المجموعة الأولى - زامبيا × جزر القمر - 7:30 مساء

المجموعة الأولى - المغرب × مالي - 10 مساء

السبت 27 ديسمبر

المجموعة الرابعة - بنين × بوتسوانا - 2:30 عصرا

المجموعة الرابعة - السنغال × الكونغو الديمقراطية - 5 مساء

المجموعة الثالثة - أوغندا × تنزانيا - 7:30 مساء

المجموعة الثالثة - نيجيريا × تونس - 10 مساء

الأحد 28 ديسمبر

المجموعة السادسة - الجابون × موزمبيق - 2:30 عصرا

المجموعة الخامسة - غينيا الاستوائية × السودان - 5 مساء

المجموعة الخامسة - الجزائر × بوركينا فاسو - 7:30 مساء

المجموعة السادسة - كوت ديفوار × الكاميرون - 10 مساء

بينما نتائج الجولة الأولى جاءت كالتالي:

المغرب 2-0 جزر القمر

مالي 1-1 زامبيا

جنوب إفريقيا 2-1 أنجولا

مصر 2-1 زيمبابوي

السنغال 3-0 بوتسوانا

الكونغو الديمقراطية 1-0 بنين

نيجيريا 2-1 تنزانيا

تونس 3-1 أوغندا

بوركينا فاسو 2-1 غينيا الاستوائية

الجزائر 3-0 السودان

كوت ديفوار 1-0 موزمبيق

الكاميرون 1-0 الجابون

