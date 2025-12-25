خبر في الجول - مودرن سبورت يتمم اتفاقه مع أحمد سامي.. وموعد الظهور الأول

الخميس، 25 ديسمبر 2025 - 11:11

كتب : حامد وجدي

أحمد سامي

أتم نادي مودرن سبورت اتفاقه مع أحمد سامي لتولي تدريب الفريق خلفا لمجدي عبد العاطي.

وأعلن مودرن سبورت فسخ تعاقده بشكل رسمي مع مجدي عبد العاطي. (التفاصيل من هنا)

وحسبما علم FilGoal.com فإن مودرن سبورت يتمم اتفاقه مع أحمد سامي لتدريب الفريق خلفا لمجدي عبد العاطي.

وسيقود أحمد سامي مودرن سبورت للمرة الأولى يوم السبت أمام القناة في دور الـ32 من كأس مصر.

ويحتل مودرن سبورت المركز الـ 12 برصيد 17 نقطة بفارق 3 نقاط عن مراكز مرحلة التتويج باللقب.

وخاض أحمد سامي آخر تجاربه مع الاتحاد السكندري بداية الموسم الجاري لكنه رحل بسبب تراجع النتائج، وتولى تامر مصطفى المهمة بدلا منه.

وسبق لسامي تدريب أندية: طلائع الجيش ومصر للمقاصة وسموحة وسيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري.

