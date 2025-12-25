مودرن سبورت يعلن فسخ التعاقد مع مجدي عبد العاطي

الخميس، 25 ديسمبر 2025 - 10:20

كتب : FilGoal

مجدي عبد العاطي

أعلن نادي مودرن سبورت برئاسة وليد دعبس فسخ تعاقده مع مجدي عبد العاطي المدير الفني.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت عن تلقي مجدي عبد العاطي عرضا من الوحدة السعودي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى. (التفاصيل من هنا)

وجاء فسخ تعاقد مودرن سبورت مع مجدي عبد العاطي عقب جلسة ودية جمعت الطرفين.

وتقدم نادي مودرن سبورت بخالص الشكر والتقدير لمجدي عبدالعاطي، متمنيًا له التوفيق والنجاح في خطوته القادمة.

وسيتم الإعلان خلال الساعات المقبلة عن الجهاز الفني الجديد الذي سيتولى قيادة الفريق.

ودرب عبد العاطي مؤخرا فرق أسوان وزد وفاركو والاتحاد السكندري ومودرن سبورت.

ويحتل مودرن سبورت المركز الـ 12 برصيد 17 نقطة بفارق 3 نقاط عن مراكز مرحلة التتويج باللقب.

ويحتل الوحدة المركز السادس عشر في ترتيب دوري يلو بنتيجة 6 نقاط من 10 مباريات.

وقاد التشيلي لويس سييرا تدريب الفريق فنيا منذ بداية الموسم، ورحل وعوضه محمود عباس وأسامة برناوي بشكل مؤقت.

الدوري المصري مودرن سبورت مجدي عبد العاطي
