خبر في الجول – الوحدة السعودي يقدم عرضا لـ مجدي عبد العاطي

تلقى مجدي عبد العاطي المدير الفني لـ مودرن سبورت عرضا من الوحدة السعودي لتدريب الفريق.

ويشارك الوحدة في دوري الدرجة الأولى السعودي والمعروف باسم "دوري يلو".

وحسبما علم FilGoal.com فإن الوحدة أرسل عرضا للمدير الفني وفي انتظار قراره في ظل ارتباطه بعقد يمتد مع مودرن سبورت.

ودرب عبد العاطي مؤخرا فرق أسوان وزد وفاركو والاتحاد السكندري ومودرن سبورت.

ويحتل مودرن سبورت المركز الـ 12 برصيد 17 نقطة بفارق 3 نقاط عن مراكز مرحلة التتويج باللقب.

ويحتل الوحدة المركز السادس عشر في ترتيب دوري يلو بنتيجة 6 نقاط من 10 مباريات.

ويستعد الفريق الهابط من الدوري السعودي للقاء الأنوار في الجولة 11 يوم 14 ديسمبر المقبل.

وقاد التشيلي لويس سييرا تدريب الفريق فنيا منذ بداية الموسم، ورحل وعوضه محمود عباس وأسامة برناوي بشكل مؤقت.

