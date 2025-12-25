ترتيب أمم إفريقيا - رباعي عربي في الصدارة عقب الجولة الأولى

اختتمت منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا المقامة بالمغرب 2025.

لمعرفة جدول مباريات الجولة الثانية النارية ونتائج الجولة الأولى من هنا.

وتتصدر منتخبات مصر والمغرب وتونس والجزائر صدارة مجموعاتهم.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى ثمن النهائي بجانب أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

وجاءت ترتيب المجموعات كالآتي:

المجموعة الأولى:

الفرق لعب فاز تعادل خسارة له عليه +/- النقاط 1 المغرب 1 1 0 0 2 0 2 3 2 مالي 1 0 1 0 1 1 0 1 3 زامبيا 1 0 1 0 1 1 0 1 4 جزر القمر 1 0 0 1 0 2 2- 0

المجموعة الثانية:

الفرق لعب فاز تعادل خسارة له عليه +/- النقاط 1 مصر 1 1 0 0 2 1 1 3 2 جنوب إفريقيا 1 1 0 0 2 1 1 3 3 زيمبابوي 1 0 0 1 1 2 1- 0 4 أنجولا 1 0 0 1 1 2 1- 0

المجموعة الثالثة:

الفرق لعب فاز تعادل خسارة له عليه +/- النقاط 1 تونس 1 1 0 0 3 1 2 3 2 نيجيريا 1 1 0 0 2 1 1 3 3 تنزانيا 1 0 0 1 1 2 1- 0 4 أوغندا 1 0 0 1 1 3 2- 0

المجموعة الرابعة

الفرق لعب فاز تعادل خسارة له عليه +/- النقاط 1 السنغال 1 1 0 0 3 0 3 3 2 الكونغو الديمقراطية 1 1 0 0 1 0 1 3 3 بنين 1 0 0 1 0 1 1- 0 4 بوتسوانا 1 0 0 1 0 3 3- 0

المجموعة الخامسة:

الفرق لعب فاز تعادل خسارة له عليه +/- النقاط 1 الجزائر 1 1 0 0 3 0 3 3 2 بوركينا فاسو 1 1 0 0 2 1 1 3 3 غينيا الاستوائية 1 0 0 1 1 2 1- 0 4 السودان 1 0 0 1 0 3 3- 0

المجموعة السادسة: