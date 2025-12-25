ترتيب أمم إفريقيا - رباعي عربي في الصدارة عقب الجولة الأولى

الخميس، 25 ديسمبر 2025 - 00:14

كتب : FilGoal

منتخب مصر

اختتمت منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا المقامة بالمغرب 2025.

وتتصدر منتخبات مصر والمغرب وتونس والجزائر صدارة مجموعاتهم.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى ثمن النهائي بجانب أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

وجاءت ترتيب المجموعات كالآتي:

المجموعة الأولى:

الفرق

لعب

فاز

تعادل

خسارة

له

عليه

+/-

النقاط

1

المغرب

1

1

0

0

2

0

2

3

2

مالي

1

0

1

0

1

1

0

1

3

زامبيا

1

0

1

0

1

1

0

1

4

جزر القمر

1

0

0

1

0

2

2-

0

المجموعة الثانية:

الفرق

لعب

فاز

تعادل

خسارة

له

عليه

+/-

النقاط

1

مصر

1

1

0

0

2

1

1

3

2

جنوب إفريقيا

1

1

0

0

2

1

1

3

3

زيمبابوي

1

0

0

1

1

2

1-

0

4

أنجولا

1

0

0

1

1

2

1-

0

المجموعة الثالثة:

الفرق

لعب

فاز

تعادل

خسارة

له

عليه

+/-

النقاط

1

تونس

1

1

0

0

3

1

2

3

2

نيجيريا

1

1

0

0

2

1

1

3

3

تنزانيا

1

0

0

1

1

2

1-

0

4

أوغندا

1

0

0

1

1

3

2-

0

المجموعة الرابعة

الفرق

لعب

فاز

تعادل

خسارة

له

عليه

+/-

النقاط

1

السنغال

1

1

0

0

3

0

3

3

2

الكونغو الديمقراطية

1

1

0

0

1

0

1

3

3

بنين

1

0

0

1

0

1

1-

0

4

بوتسوانا

1

0

0

1

0

3

3-

0

المجموعة الخامسة:

الفرق

لعب

فاز

تعادل

خسارة

له

عليه

+/-

النقاط

1

الجزائر

1

1

0

0

3

0

3

3

2

بوركينا فاسو

1

1

0

0

2

1

1

3

3

غينيا الاستوائية

1

0

0

1

1

2

1-

0

4

السودان

1

0

0

1

0

3

3-

0

المجموعة السادسة:

الفرق

لعب

فاز

تعادل

خسارة

له

عليه

+/-

النقاط

1

الكاميرون

1

1

0

0

1

0

1

3

2

كوت ديفوار

1

1

0

0

1

0

1

3

3

الجابون

1

0

0

1

0

1

1-

0

4

موزمبيق

1

0

0

1

0

1

1-

0

أمم إفريقيا منتخب مصر تونس المغرب
