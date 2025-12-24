كرة طائرة - حسام عبد العزيز مدير فني لـ الزمالك

الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 - 20:22

كتب : إبراهيم رمضان

حسام عبد العزيز

يقترب حسام عبد العزيز تولي منصب المدير الفني لفريق الكرة الطائرة لـ الزمالك، حسبما علم FilGoal.com.

ويتولى عبد العزيز منصب المسؤول عن قطاع الناشئين في النادي في الوقت الحالي.

ويمتلك حسام عبد العزيز سيرة ذاتية مميزة، حيث تولى تدريب أكثر من نادي كان آخرهم بتروجت، كما سبق له تدريب الفريق الأبيض، وحقق معه بطولة الدوري موسم 2015 وكأس مصر موسم 2016.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - رضا هيكل ينضم إلى شونينفيرد السويسري كرة طائرة – الأهلي يدعم فريق السيدات بـ آيات ياسين كرة طائرة - الزمالك يقبل اعتذار أحمد رمضان.. ويحدد بديله كرة طائرة - اقترب من العودة للزمالك؟ رضا هيكل يحسم مصير مستقبله مع حتا الإماراتي

وستكون أول مباراة لعبد العزيز ضد بتروجت المقررة يوم السبت المقبل، في افتتاح مواجهات الفريق بالدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز.

وسيتولى عبد العزيز المهمة خلفا لأحمد رمضان المدير الفني السابق، ورحل رمضان عن منصبه مؤخرا لأسباب صحية.

وأسند الزمالك المهمة لمحمد رفعت بشكل مؤقت لحين تعيين مدير فني جديد.

وتوج الزمالك الموسم الماضي ببطولة وحيدة وهي البطولة العربية.

ولأول مرة يتوج الزمالك باللقب منذ 1993، ويعد ذلك اللقب الثالث في تاريخ الأبيض بالبطولة.

وخسر الزمالك الموسم المنقضي كافة البطولات المحلية "الدوري والكأس والسوبر" لصالح غريمه الأهلي.

حسام عبد العزيز كرة طائرة أمم إفريقيا
نرشح لكم
كرة طائرة – الأهلي يدعم فريق السيدات بـ آيات ياسين كرة طائرة - رضا هيكل ينضم إلى شونينفيرد السويسري كرة طائرة - الزمالك يقبل اعتذار أحمد رمضان.. ويحدد بديله خبر في الجول - بينهم الزمالك.. رضا هيكل يدرس عروضا مختلفة قبل حسم مستقبله كرة طائرة - اقترب من العودة للزمالك؟ رضا هيكل يحسم مصير مستقبله مع حتا الإماراتي كرة طائرة – آية النادي: الانضمام للأهلي حلم تحقق وهدفي تحقيق البطولة كرة طائرة - الأهلي يعلن تعاقده مع آية النادي كرة طائرة - سيدات الزمالك تختتمن مشوارهن بالخسارة بصعوبة أمام أورلاندو في كأس العالم للأندية
أخر الأخبار
العودة من جديد.. اتحاد طنجة يعلن ضم عبد الحميد معالي 10 دقيقة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا - أبو زهرة: مصطفى وحمدي يشاركان في المران.. والشناوي حقق بطولات أكثر من دول 27 دقيقة | أمم إفريقيا
ترتيب أمم إفريقيا - رباعي عربي في الصدارة عقب الجولة الأولى 48 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - جدول مباريات الجولة الثانية النارية 55 دقيقة | أمم إفريقيا
مبومو و10 خشبات 57 دقيقة | أمم إفريقيا
تقرير مغربي: بعد فسخ تعاقده مع الزمالك.. معالي يتمم تعاقده مع ناديه الجديد ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - انتصار الأهلي وسبورتنج في انطلاق دوري السيدات ساعة | رياضة نسائية
تقرير سعودي: أهلي جدة يسترد 20% من قيمة انتقال جالينو من بورتو ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم
/articles/519859/كرة-طائرة-حسام-عبد-العزيز-مدير-فني-لـ-الزمالك