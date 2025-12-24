كرة طائرة - حسام عبد العزيز مدير فني لـ الزمالك

يقترب حسام عبد العزيز تولي منصب المدير الفني لفريق الكرة الطائرة لـ الزمالك، حسبما علم FilGoal.com.

ويتولى عبد العزيز منصب المسؤول عن قطاع الناشئين في النادي في الوقت الحالي.

ويمتلك حسام عبد العزيز سيرة ذاتية مميزة، حيث تولى تدريب أكثر من نادي كان آخرهم بتروجت، كما سبق له تدريب الفريق الأبيض، وحقق معه بطولة الدوري موسم 2015 وكأس مصر موسم 2016.

وستكون أول مباراة لعبد العزيز ضد بتروجت المقررة يوم السبت المقبل، في افتتاح مواجهات الفريق بالدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز.

وسيتولى عبد العزيز المهمة خلفا لأحمد رمضان المدير الفني السابق، ورحل رمضان عن منصبه مؤخرا لأسباب صحية.

وأسند الزمالك المهمة لمحمد رفعت بشكل مؤقت لحين تعيين مدير فني جديد.

وتوج الزمالك الموسم الماضي ببطولة وحيدة وهي البطولة العربية.

ولأول مرة يتوج الزمالك باللقب منذ 1993، ويعد ذلك اللقب الثالث في تاريخ الأبيض بالبطولة.

وخسر الزمالك الموسم المنقضي كافة البطولات المحلية "الدوري والكأس والسوبر" لصالح غريمه الأهلي.