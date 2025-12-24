تقرير: تعقيدات مالية تجمد مفاوضات نابولي لضم ماينو من مانشستر يونايتد

تواجه خطط نابولي في سوق الانتقالات الشتوية عقبة جديدة بعد ظهور قيود مالية قد تعطل أي صفقات كبرى خلال يناير.

وكان نابولي يسعى لضم كوبي ماينو لاعب وسط مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الشتوية.

وأفادت تقارير كورييري ديلو سبورت أن مراجعة الحسابات المقدمة إلى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أظهرت تجاوز نابولي للحد المسموح به لتكلفة الأجور مقارنة بالإيرادات.

وينتظر التأكيد الرسمي، لكن نابولي يعمل بالفعل على أساس أن يناير سيكون سوقا بلا إنفاق.

ويأتي ذلك الحل مع الاكتفاء بصفقات إعارة فقط وربط أي تعاقدات جديدة برحيل لاعبين من القائمة.

وبناء على ذلك، تم تجميد المفاوضات الخاصة بضم كوبي ماينو من مانشستر يونايتد، بعدما كانت الصفقة ضمن الأهداف البارزة للنادي هذا الشتاء.

ويتجه تركيز نابولي في الوقت الحالي إلى ملف الراحلين، مع رغبة عدد من اللاعبين في الحصول على دقائق لعب أكثر.

ويأتي ذلك بعد تتويج نابولي بلقب كأس السوبر الإيطالي في الرياض، حيث ينصب التركيز حاليا على موازنة الحسابات.

ما يجعل إتمام صفقات مكلفة ولاعبين صاعدين مثل ماينو أمرا صعبا خلال يناير.

وتغلب نابولي على بولونيا في نهائي كأس السوبر الإيطالي.