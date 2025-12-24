لا جازيتا ديلو سبورت: يلديز يضع شرطين لتجديد عقده مع يوفنتوس

تقرير: عرض إماراتي يعيد بالوتيلي للمشهد بعد تجربة جنوى

تقرير: تعقيدات مالية تجمد مفاوضات نابولي لضم ماينو من مانشستر يونايتد

سبورت: برشلونة يحدد هدفه الدفاعي الأول في يناير

لا جازيتا ديلو سبورت: يوفنتوس يحلم بالتعاقد مع تونالي.. وديفيد قد يكون المفتاح

ساليبا: علينا أن نتعلم الدرس من الموسم الماضي

أرتيتا: كنت أرغب في الفوز على كريستال بالاس بطريقة أسهل.. وكيبا على قدر المسؤولية

سيناريو مجنون.. أرسنال يفوز على كريستال بالاس ويضرب موعدا مع تشيلسي في نصف نهائي كأس الرابطة

لا جازيتا: بيزا يدرس التعاقد مع دافيدي أنشيلوتي