تقرير سعودي: بنفيكا يضغط للتعاقد مع جناح النصر

يخطط نادي النصر السعودي للتعاقد مع البرازيلي ويسلي تيكسيرا جناح نادي النصر السعودي.

ويمتد تعاقد ويسلي مع النصر حتى صيف 2028.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية، فإن بنفيكا في مفاوضات مع النصر للتعاقد مع ويسلي.

وأوضحت التقارير ذاتها أن جورجي جيسوس مدرب النصر لا يمانع رحيل ويسلي بشرط تعويضه بجناح أجنبي جديد.

ويلعب ويسلي في صفوف النصر منذ صيف 2024 قادما من كورنثيانز البرازيلي.

وخاض صاحب الـ 20 عاما 30 مباراة مع النصر، وسجل 4 أهداف وصنع مثلهم.

ويسلي مقيد ضمن أجانب النصر تحت السن، إلى جانب مواطنه أنجيلو.

وتسمح لوائح الدوري السعودي بضم 8 لاعبين أجانب فوق السن، ولاعبين تحت السن.