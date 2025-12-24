كرة طائرة – الأهلي يدعم فريق السيدات بـ آيات ياسين

أعلن النادي الأهلي التعاقد مع آيات ياسين لتدعيم صفوف فريق الكرة الطائرة للسيدات في النادي.

ووقعت اللاعبة على عقود الانضمام للأهلي بتواجد خالد العوضي مدير النشاط الرياضي الذي أنهى كافة الإجراءات الإدارية لضم اللاعبة.

وأشار العوضي إلى أن آيات تعد إضافة كبيرة للفريق، ومن المقرر أن تشارك اللاعبة في تدريبات سيدات طائرة الأهلي اليوم الأربعاء، ضمن الاستعدادات للمواجهات المقبلة في نهائيات الدوري المرتبط.

واختتم العوضي وقال إن آيات ياسين من لاعبات النادي وسافرت للدراسة في إحدى الجامعات الأمريكية، وكان التفكير الأول بعد الانتهاء من دراستها هو عودتها مرة أخرى إلى الأهلي.

وتعد آيات ياسين ثاني صفقات فريق الكرة الطائرة للسيدات في الأهلي، بعد ضم آية النادي قبل أيام.