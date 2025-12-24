تقرير: لودي يرفض العودة إلى نوتنجهام

رينان لودي - الهلال السعودي

تشهد الأيام الأخيرة تحركات مكثفة حول مستقبل الظهير البرازيلي رينان لودي لاعب الهلال السعودي السابق، في ظل مفاوضات جارية مع أندية من البرازيل وأوروبا، أبرزها أتلتيكو مينيرو، الذي دخل بقوة في سباق ضم اللاعب استعدادًا للموسم الجديد في الكرة البرازيلية.

وكان لودي قد وضع في البداية أولوية الاستمرار في أوروبا، إذ أجرى محادثات مبكرة في ديسمبر مع أندية برازيلية دون أن تصل إلى مرحلة متقدمة، قبل أن يتحول تركيزه بشكل كامل إلى السوق الأوروبية.

وخلال الأسابيع الماضية، دخل اللاعب في مفاوضات مع نوتنجهام فورست وروما.

وبحسب ما كشفه موقع تريفِيلا، فإن المفاوضات مع نوتنجهام فورست شهدت تقدمًا ملحوظًا، خاصة أن لودي سبق له اللعب بقميص الفريق في الدوري الإنجليزي خلال موسم 2022-2023. إلا أن الصفقة توقفت عند شرط وضعه مالك النادي إيفانجيلوس ماريناكيس، والذي تمثل في انتقال اللاعب أولًا على سبيل الإعارة إلى أولمبياكوس اليوناني، أحد الأندية التابعة لمجموعته الاستثمارية.

هذا الشرط قوبل برفض من جانب لودي ومحيطه، ليتم تجميد المفاوضات وعدم استكمالها، وهو ما أبعد فورست عن سباق التعاقد مع الظهير الأيسر البرازيلي.

في المقابل، دخل روما على خط المفاوضات، خاصة في ظل معاناته على الجبهة اليسرى، واضطرار المدرب جيان بييرو جاسبريني للاعتماد على ويسلي في مركز غير مركزه خلال عدة مباريات. لكن مسار المفاوضات مع النادي الإيطالي تعثر لسببين رئيسيين.

السبب الأول تمثل في انتظار روما لحسم مستقبل لاعبي مركز الظهير الأيسر، إذ يتطلب التعاقد مع لودي رحيل أحد المنافسين في نفس المركز. أنخيلينيو، الخيار الأساسي، غاب لفترة طويلة هذا الموسم وكان قد دخل في مفاوضات مع الهلال السعودي في يوليو قبل أن يستمر مع الفريق، بينما انضم كوستاس تسيميكاس على سبيل الإعارة، وسط تقارير صحفية تشير إلى عدم رضا النادي عن مستواه وإمكانية إعادته إلى ليفربول في يناير.

أما السبب الثاني، فكان دخول أتلتيكو مينيرو المفاجئ على خط المفاوضات. وبحسب ما أكدته تقارير برازيلية، فإن النادي تحرك بسرعة لحسم الصفقة، وبدأ بالفعل مفاوضات جادة مع اللاعب، مستغلًا تعثر محادثاته مع الأندية الأوروبية.

ورغم أن خيار روما لا يزال مطروحًا خلال فترة الانتقالات الشتوية، فإن رينان لودي سيواصل في الوقت الحالي مفاوضاته مع أتلتيكو مينيرو حتى تتضح الصورة النهائية، سواء بالتوصل لاتفاق أو فشل الصفقة.

رينان لودي نوتنجهام فورست
