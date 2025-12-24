ماريسكا: إستيفاو وديلاب جاهزان لـ أستون فيلا.. وأشعر بالرضا عن المجموعة الحالية

الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 - 12:23

كتب : FilGoal

إستيفاو - ليام ديلاب - تشيلسي

كشف إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي عن جاهزية الثنائي لييام ديلاب وإستيفاو لخوض مواجهة أستون فيلا.

ويلعب تشيلسي ضد أستون فيلا يوم السبت المقبل في مواجهة مرتقبة.

وقال ماريسكا في مؤتمر صحفي: "إستيفاو، وليام ديلاب جاهزان للمشاركة أمام أستون فيلا يوم السبت المقبل. كول بالمر بات جاهزا لخوض مباراة كاملة في حالة الحاجة إليه".

وأجاب مدرب تشيلسي "قرار عدم التعاقد مع سيمينيو؟ أشعر بالرضا الكامل عن المجموعة الحالية بالفريق، وأريد التركيز عليهم فقط".

ويبدو أن أنطوان سيمينيو جناح بورنموث، يميل للانتقال إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية، مع رغبته القوية في الفوز بالألقاب تحت قيادة بيب جوارديولا.

وكشف ديفيد أورنيستن الصحفي بموقع ذا أثليتك أن أنطوان سيمينيو يفضّل الانتقال إلى مانشستر سيتي في يناير.

وأشار التقرير إلى أنه لم يتم التوصل لاتفاق رسمي حتى الآن بين الطرفين.

وكان فريقا ليفربول وتشيلسي يرغبان في ضم سيمينيو في يناير المقبل.

ونجح الدولي الغاني في تسجيل 30 هدفا وصناعة 13 آخرين بقميص بورنموث.

تشيلسي ماريسكا إستيفاو ديلاب
