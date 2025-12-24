لا جازيتا ديلو سبورت: يوفنتوس يحلم بالتعاقد مع تونالي.. وديفيد قد يكون المفتاح

كشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية عن وجود رغبة داخل يوفنتوس في التعاقد مع ساندرو تونالي لاعب نيوكاسل.

وأشارت الصحيفة إلى أن لوشيانو سباليتي مدرب يوفنتوس معجب باللاعب ويرغب في التعاقد معه ولكن الأمر لن يكون سهلا لأن نيوكاسل لا يرغب في رحيله.

وسيلعب يوفنتوس على إقناع اللاعب لتشكل رغبته عاملا في التعاقد معه لأن ناديه لن يتخلفى عنه إلا إذا طلب تونالي.

الصفقة ستطلب أيضا توازن مالي لأن نيوكاسل في حال وافق على رحيل اللاعب سيطلب مقابل مادي مناسب وهو ما لن يقدر عليه يوفنتوس حاليا.

يوفنتوس قد يلجأ لخيار الإعارة خلال شهر يناير مع إجبارية الشراء بنهاية الموسم.

يوفنتوس أيضا سيتعين عليه التخلي عن جوناثان دافيد المنضم حديثا للفريق وإدخاله ضمن الصفقة خاصة مع عدم تقديم اللاعب للأداء المنتظر منه حتى الآن.

ويحتاج يوفنتوس لإتمام بعض عمليات البيع في حالة أراد ضم لاعب جديد وخاصة من عينة تونالي نظرا لراتبه الكبير وقيمة الصفقة الكبيرة المنتظرة.

تونالي سبق له اللعب لميلان قبل انضمامه إلى نيوكاسل قبل موسمين.

وشارك تونالي منذ بداية الموسم الحالي في 24 مباراة بقميص نيوكاسل وتمكن من صناعة 4 أهداف.