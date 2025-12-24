ساليبا: علينا أن نتعلم الدرس من الموسم الماضي

الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 - 11:52

كتب : FilGoal

ويليام ساليبا - أرسنال - مانشستر يونايتد

حذر الفرنسي ويليام ساليبا مدافع أرسنال فريقه من تكرار سيناريو الموسم الماضي في كأس الرابطة الإنجليزية.

وتأهل أرسنال لنصف نهائي المسابقة عقب الفوز على كريستال بالاس 8-7 بركلات الترجيح.

وقال ويليام ساليبا عبر سكاي سبورتس: "علينا أن نتعلم الدرس من الموسم الماضي، إذ وصلنا حينها إلى نصف النهائي لكننا خسرنا المباراتين".

وأكمل "أما في هذا الموسم فنطمح للفوز في المواجهتين. بالطبع تشيلسي ليس خصما سهلال، لكننا نريد التأهل إلى النهائي ثم تحقيق اللقب".

وفاز أرسنال على كريستال بالاس 8-7 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

أرسنال تقدم في الدقيقة 80 بهدف عسكي سجله ماكسينس لكرواكس.

وسدد لاعبو أرسنال 8 ركلات ترجيح ناجحة.

فيما تصدى الإسباني كيبا حارس أرسنال، للتسديدة الثامنة من كريستال بالاس سددها ماكسينس لكرواكس.

ويلعب أرسنال أمام تشيلسي في نصف النهائي، فيما يواجه مانشستر سيتي نظيره نيوكاسل في نصف النهائي الأخر.

