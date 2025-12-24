أرتيتا: كنت أرغب في الفوز على كريستال بالاس بطريقة أسهل.. وكيبا على قدر المسؤولية

الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 - 11:26

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا - أرسنال

أعرب ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن سعادته عقب الفوز على كريستال بالاس رغم صعوبة السيناريو الذي شهدته المباراة.

وفاز أرسنال على كريستال بالاس 8-7 بركلات الترجيح في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال أرتيتا عبر سكاي سبورتس: "بالطبع كنت أرغب في الفوز على كريستال بالاس بطريقة أسهل، لكننا نعلم أننا واجهنا فريقا لا يحتاج إلى الكثير ويمكنه بتمريرة أو تمريرتين فقط الوصول إلى منطقة الجزاء وإيذائك".

وأضاف "أردت إبقاء الجميع في حالة تركيز وانتباه كاملين، وإدراك أهمية المباراة. الفوارق تكون ضئيلة للغاية عندما تسعى للفوز بالبطولات، ولهذا علينا الانتباه لكل التفاصيل إذا أردنا تحقيق ذلك".

وتابع "نورجارد قدم أداء مميزا للغاية ولم أفاجأ بذلك، منذ انضمامه إلينا وهو يدرك دوره تماما، كذلك كيبا تجده على قدر المسؤولية عندما تحتاج إليه".

وكشف "إصابة جابرييل مارتينيلي عبارة عن كدمة قوية، ولم يكن يشعر بالراحة الكافية لمواصلة اللعب بعد الشوط الثاني".

وأتم "أشكر جماهيرنا على الأجواء الرائعة التي صنعوها أمام كريستال بالاس، وأتمنى لهم التوفيق في العام الجديد. سنكون دائما بحاجة إليهم".

وفاز أرسنال على كريستال بالاس 8-7 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

أرسنال تقدم في الدقيقة 80 بهدف عسكي سجله ماكسينس لكرواكس.

وسدد لاعبو أرسنال 8 ركلات ترجيح ناجحة.

فيما تصدى الإسباني كيبا حارس أرسنال، للتسديدة الثامنة من كريستال بالاس سددها ماكسينس لكرواكس.

