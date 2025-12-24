أمم إفريقيا - بونجاح: درسنا السودان جيدا.. وعلينا المبادرة بالهجوم

الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 - 00:55

كتب : FilGoal

بغداد بونجاح

شدد بغداد بونجاح مهاجم منتخب الجزائر على صعوبة مواجهة فريقه أمام السودان.

ويلعب منتخب الجزائر ضد السودان مساء الأربعاء ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات.

وقال بغداد بونجاح في تصريحات للصحفيين: "المباراة الأولى دائما صعبة ولكننا درسنا منتخب السودان جيدا، وقمنا رفقة المدير الفني بتحليل طريقة لعب المنافس".

وأضاف "علينا أن نبادر بصناعة الفرص والضغط والدفاع ككتلة واحدة وهذا ما تدربنا عليه خلال الفترة الماضية".

وأتم "من حق الجماهير الجزائرية المطالبة بتحقيق نتائج قوية في كأس إفريقيا. الجميع يدرك أهمية هذه البطولة".

منتخب الجزائر لم يفز بأي مباراة في النسختين الماضيتين وودع من الدور الأول في كلاهما.

وذلك بعد تحقيقه للقب 2019 في مصر.

ويلعب منتخب الجزائر ضمن المجموعة الخامسة التي تضم: بوركينا فاسو- السودان - غينيا الاستوائية.

أمم إفريقيا منتخب الجزائر بغداد بونجاح
