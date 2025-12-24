أمم إفريقيا – إلياس السخيري: الهدف المئوي إنجاز رمزي لي

الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 - 00:51

كتب : FilGoal

هدف تونس في أوغندا - إلياس السخيري

عبر إلياس السخيري لاعب منتخب تونس عن سعادته بتسجيل الهدف رقم 100 لنسور قرطاج في كأس الأمم الإفريقية.

إلياس السخيري

النادي : آينتراخت فرانكفورت

تونس

وقال السخيري عبر بي إن سبورتس: "كان يجب أن نفوز في المباراة الافتتاحية، والهدف المئوي إنجاز رمزي لي".

وأضاف "سعداء بالفوز والدخول في المنافسة مبكرا، يجب أن نتحلى بالهدوء بعد هذا الفوز، وهذه هي أول مباراة فقط".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا – العاشوري: نحارب من أجل جمهور تونس ونحن في مهمة رسمية لإسعادهم إلياس×3

وأتم تصريحاته "ينتظرنا الخصوم الكبار ولا نريد أن نتسرع، سعداء بالفوز ولكن يجب أن نستمر في التركيز لأن الأصعب قادم".

واستهل منتخب تونس بطولة كأس الأمم الإفريقية بالفوز على أوغندا بثلاثية مقابل هدف، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وفاز تونس بفضل ثلاثية لاعبيه إلياس سخيري الذي سجل الهدف الأول، وإلياس عاشوري الذي سجل الهدفين الثاني والثالث.

وحقق منتخب تونس رقما جديدا في كأس الأمم الإفريقية بعدما وصل للهدف رقم 100 له في تاريخ البطولة وهو الهدف الأول في المباراة والذي سجله إلياس سخيري.

وبذلك يتصدر منتخب تونس المجموعة الثالثة من الجولة الأولى بفارق الأهداف عن منتخب نيجيريا الذي فاز على تنزانيا بهدفين لهدف.

إلياس السخيري تونس كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
أمم إفريقيا - بونجاح: درسنا السودان جيدا.. وعلينا المبادرة بالهجوم أمم إفريقيا – العاشوري: نحارب من أجل جمهور تونس ونحن في مهمة رسمية لإسعادهم أمم إفريقيا – الطرابلسي: هدفنا أن نرى منتخب تونس في الأدوار المتقدمة إلياس×3 لاعب الكونغو: تهديد الحكم أجبرني على الخروج من الملعب انتهت أمم إفريقيا – تونس (3)-(1) أوغندا.. فوز نسور قرطاج الضربة الأولى أمم إفريقيا – تشكيل تونس: بن رمضان والجزيري على مقاعد البدلاء أمام أوغندا
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - بونجاح: درسنا السودان جيدا.. وعلينا المبادرة بالهجوم ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – إلياس السخيري: الهدف المئوي إنجاز رمزي لي ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – العاشوري: نحارب من أجل جمهور تونس ونحن في مهمة رسمية لإسعادهم ساعة | أمم إفريقيا
سيناريو مجنون.. أرسنال يفوز على كريستال بالاس ويضرب موعدا مع تشيلسي في نصف نهائي كأس الرابطة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا – الطرابلسي: هدفنا أن نرى منتخب تونس في الأدوار المتقدمة 2 ساعة | أمم إفريقيا
حسين الشحات يتحدث بعد ارتداء شارة قيادة الأهلي لأول مرة 2 ساعة | الدوري المصري
إلياس×3 2 ساعة | أمم إفريقيا
"كنت معه ولم يحدث ذلك إطلاقا".. سام مرسي ينتقد مقال ذا أثليتك بشأن محمد صلاح 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم
/articles/519817/أمم-إفريقيا-إلياس-السخيري-الهدف-المئوي-إنجاز-رمزي-لي