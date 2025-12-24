أمم إفريقيا – إلياس السخيري: الهدف المئوي إنجاز رمزي لي

عبر إلياس السخيري لاعب منتخب تونس عن سعادته بتسجيل الهدف رقم 100 لنسور قرطاج في كأس الأمم الإفريقية.

إلياس السخيري النادي : آينتراخت فرانكفورت تونس

وقال السخيري عبر بي إن سبورتس: "كان يجب أن نفوز في المباراة الافتتاحية، والهدف المئوي إنجاز رمزي لي".

وأضاف "سعداء بالفوز والدخول في المنافسة مبكرا، يجب أن نتحلى بالهدوء بعد هذا الفوز، وهذه هي أول مباراة فقط".

وأتم تصريحاته "ينتظرنا الخصوم الكبار ولا نريد أن نتسرع، سعداء بالفوز ولكن يجب أن نستمر في التركيز لأن الأصعب قادم".

واستهل منتخب تونس بطولة كأس الأمم الإفريقية بالفوز على أوغندا بثلاثية مقابل هدف، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وفاز تونس بفضل ثلاثية لاعبيه إلياس سخيري الذي سجل الهدف الأول، وإلياس عاشوري الذي سجل الهدفين الثاني والثالث.

وحقق منتخب تونس رقما جديدا في كأس الأمم الإفريقية بعدما وصل للهدف رقم 100 له في تاريخ البطولة وهو الهدف الأول في المباراة والذي سجله إلياس سخيري.

وبذلك يتصدر منتخب تونس المجموعة الثالثة من الجولة الأولى بفارق الأهداف عن منتخب نيجيريا الذي فاز على تنزانيا بهدفين لهدف.