أمم إفريقيا – العاشوري: نحارب من أجل جمهور تونس ونحن في مهمة رسمية لإسعادهم

شدد إلياس العاشوري مهاجم منتخب تونس على أن إرادة اللاعبين كانت كبيرة في أول مباريات نسور قرطاج في كأس الأمم الإفريقية ضد أوغندا.

إلياس العاشوري النادي : كوبنهاجن تونس

وقال العاشوري عبر بي إن سبورتس: "كان انتصار جميل ومستحق والإدارة كانت واضحة على اللاعبين وأنا فخور وسعيد بذلك الفوز".

وأضاف "الظروف لم تكن جيدة بسبب الأمطار الغزيرة ولكننا تأقملنا مع الوضع وفخور بالجمهور الذي جاء لتشجيعنا في هذه الأجواء".

وواصل "لسوء الحظ استقبلنا هدفا في نهاية المباراة، وأنا فخور بمستوى اللاعبين وكنا نريد أن نبدأ البطولة بشكل جيد والآن سنركز على المباراة المقبلة ضد نيجيريا".

وأشار "أنا سعيد شخصيا بالثنائية التي سجلتها في المباراة وهي أول ثنائية لي مع تونس لأن دائما الأمور تكون صعبة في المنتخب، لكني سعيد أنني ساعدت في فوز تونس بالمباراة".

وأتم تصريحاته "حضور جمهور تونس كان مميز ونحن هنا في مهمة ونحارب من أجلهم".

واستهل منتخب تونس بطولة كأس الأمم الإفريقية بالفوز على أوغندا بثلاثية مقابل هدف، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وفاز تونس بفضل ثلاثية لاعبيه إلياس سخيري الذي سجل الهدف الأول، وإلياس عاشوري الذي سجل الهدفين الثاني والثالث.

وبذلك يتصدر منتخب تونس المجموعة الثالثة من الجولة الأولى بفارق الأهداف عن منتخب نيجيريا الذي فاز على تنزانيا بهدفين لهدف.