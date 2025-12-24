أمم إفريقيا – العاشوري: نحارب من أجل جمهور تونس ونحن في مهمة رسمية لإسعادهم

الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 - 00:46

كتب : FilGoal

إلياس العاشوري - منتخب تونس

شدد إلياس العاشوري مهاجم منتخب تونس على أن إرادة اللاعبين كانت كبيرة في أول مباريات نسور قرطاج في كأس الأمم الإفريقية ضد أوغندا.

إلياس العاشوري

النادي : كوبنهاجن

تونس

وقال العاشوري عبر بي إن سبورتس: "كان انتصار جميل ومستحق والإدارة كانت واضحة على اللاعبين وأنا فخور وسعيد بذلك الفوز".

وأضاف "الظروف لم تكن جيدة بسبب الأمطار الغزيرة ولكننا تأقملنا مع الوضع وفخور بالجمهور الذي جاء لتشجيعنا في هذه الأجواء".

أخبار متعلقة:
إلياس×3 أمم إفريقيا – الطرابلسي: هدفنا أن نرى منتخب تونس في الأدوار المتقدمة

وواصل "لسوء الحظ استقبلنا هدفا في نهاية المباراة، وأنا فخور بمستوى اللاعبين وكنا نريد أن نبدأ البطولة بشكل جيد والآن سنركز على المباراة المقبلة ضد نيجيريا".

وأشار "أنا سعيد شخصيا بالثنائية التي سجلتها في المباراة وهي أول ثنائية لي مع تونس لأن دائما الأمور تكون صعبة في المنتخب، لكني سعيد أنني ساعدت في فوز تونس بالمباراة".

وأتم تصريحاته "حضور جمهور تونس كان مميز ونحن هنا في مهمة ونحارب من أجلهم".

واستهل منتخب تونس بطولة كأس الأمم الإفريقية بالفوز على أوغندا بثلاثية مقابل هدف، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وفاز تونس بفضل ثلاثية لاعبيه إلياس سخيري الذي سجل الهدف الأول، وإلياس عاشوري الذي سجل الهدفين الثاني والثالث.

وبذلك يتصدر منتخب تونس المجموعة الثالثة من الجولة الأولى بفارق الأهداف عن منتخب نيجيريا الذي فاز على تنزانيا بهدفين لهدف.

إلياس العاشوري منتخب تونس كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
أمم إفريقيا - بونجاح: درسنا السودان جيدا.. وعلينا المبادرة بالهجوم أمم إفريقيا – إلياس السخيري: الهدف المئوي إنجاز رمزي لي أمم إفريقيا – الطرابلسي: هدفنا أن نرى منتخب تونس في الأدوار المتقدمة إلياس×3 لاعب الكونغو: تهديد الحكم أجبرني على الخروج من الملعب انتهت أمم إفريقيا – تونس (3)-(1) أوغندا.. فوز نسور قرطاج الضربة الأولى أمم إفريقيا – تشكيل تونس: بن رمضان والجزيري على مقاعد البدلاء أمام أوغندا
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - بونجاح: درسنا السودان جيدا.. وعلينا المبادرة بالهجوم ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – إلياس السخيري: الهدف المئوي إنجاز رمزي لي ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – العاشوري: نحارب من أجل جمهور تونس ونحن في مهمة رسمية لإسعادهم ساعة | أمم إفريقيا
سيناريو مجنون.. أرسنال يفوز على كريستال بالاس ويضرب موعدا مع تشيلسي في نصف نهائي كأس الرابطة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا – الطرابلسي: هدفنا أن نرى منتخب تونس في الأدوار المتقدمة 2 ساعة | أمم إفريقيا
حسين الشحات يتحدث بعد ارتداء شارة قيادة الأهلي لأول مرة 2 ساعة | الدوري المصري
إلياس×3 2 ساعة | أمم إفريقيا
"كنت معه ولم يحدث ذلك إطلاقا".. سام مرسي ينتقد مقال ذا أثليتك بشأن محمد صلاح 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم
/articles/519816/أمم-إفريقيا-العاشوري-نحارب-من-أجل-جمهور-تونس-ونحن-في-مهمة-رسمية-لإسعادهم