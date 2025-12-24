استهل منتخب تونس بطولة كأس الأمم الإفريقية بالفوز على أوغندا بثلاثية مقابل هدف، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وفاز تونس بفضل ثلاثية لاعبيه إلياس سخيري الذي سجل الهدف الأول، وإلياس عاشوري الذي سجل الهدفين الثاني والثالث.

وبذلك تكون ثلاثية تونس بالكامل جاءت عن طريق لاعبين اسمهم الأول إلياس.

وحقق منتخب تونس رقما جديدا في كأس الأمم الإفريقية بعدما وصل للهدف رقم 100 له في تاريخ البطولة وهو الهدف الأول في المباراة والذي سجله إلياس سخيري.

كما سجل منتخب تونس هدفين أو أكثر لأول مرة في مباراته الافتتاحية في كأس الأمم الإفريقية منذ عام 2012 أمام المغرب.

وكان وقتها أيضا المدرب هو سامي الطرابلسي مدرب تونس الحالي.

وأيضا فك منتخب تونس عقدة المباريات الافتتاحية لكأس الأمم، وذلك لأنه لم يحقق الفوز منذ نسخة 2013.

تقدم منتخب تونس في الدقيقة 10 عن طريق إلياس السخيري بضربة رأسية بعد ركلة ركنية.

video:1

إلياس سخيري يفتتح التسجيل لنسور قرطاج برأسية محكمة! ⚽🔥



بداية مثالية لتونس في كأس أمم إفريقيا! 🇹🇳💪#كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2025 | #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/pNcmYdUOCl — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 23, 2025

وأضاف إلياس عاشوري الهدف الثاني في الدقيقة 40 بعد تسديدة مباشرة إثر عرضية من ناحية اليسار بقدم علي العابدي.

وفي الشوط الثاني أضاف عاشوري الهدف الثالث في الدقيقة 65 بعد متابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء.

وجاء هدف أوغندا الوحيد عن طريق يان فاليري مدافع تونس بالخطأ في مرماه، بعدما اصطدمت به تسديدة وغيرت مسارها نحو الشباك.

video:2

عصام الشوالي: «تغيّر الزمن، تغيّر الملعب، تغيّر المكان، تغيّر شهر المواجهة… ولم تتغيّر الأمور، ما زال صوت النسور يعلو في مباريات أوغندا» 🎙️⚽🔥



تونس 3-0 أوغندا#كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2025 | #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/7ojWTuANre — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 23, 2025

وشارك محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي مع منتخب تونس في الدقيقة 55 بدلا من إلياس سعد.

بينما لم يشارك سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك في المباراة مع منتخب تونس، وظل على مقاعد البدلاء طوال المواجهة.

وبذلك يتصدر منتخب تونس المجموعة الثالثة من الجولة الأولى بفارق الأهداف عن منتخب نيجيريا الذي فاز على تنزانيا بهدفين لهدف.