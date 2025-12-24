إلياس×3

منتخب تونس ضد أوغندا

استهل منتخب تونس بطولة كأس الأمم الإفريقية بالفوز على أوغندا بثلاثية مقابل هدف، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

إلياس العاشوري

النادي : كوبنهاجن

إلياس السخيري

النادي : آينتراخت فرانكفورت

أوغندا
تونس

وفاز تونس بفضل ثلاثية لاعبيه إلياس سخيري الذي سجل الهدف الأول، وإلياس عاشوري الذي سجل الهدفين الثاني والثالث.

وبذلك تكون ثلاثية تونس بالكامل جاءت عن طريق لاعبين اسمهم الأول إلياس.

وحقق منتخب تونس رقما جديدا في كأس الأمم الإفريقية بعدما وصل للهدف رقم 100 له في تاريخ البطولة وهو الهدف الأول في المباراة والذي سجله إلياس سخيري.

كما سجل منتخب تونس هدفين أو أكثر لأول مرة في مباراته الافتتاحية في كأس الأمم الإفريقية منذ عام 2012 أمام المغرب.

وكان وقتها أيضا المدرب هو سامي الطرابلسي مدرب تونس الحالي.

وأيضا فك منتخب تونس عقدة المباريات الافتتاحية لكأس الأمم، وذلك لأنه لم يحقق الفوز منذ نسخة 2013.

Image

تقدم منتخب تونس في الدقيقة 10 عن طريق إلياس السخيري بضربة رأسية بعد ركلة ركنية.

وأضاف إلياس عاشوري الهدف الثاني في الدقيقة 40 بعد تسديدة مباشرة إثر عرضية من ناحية اليسار بقدم علي العابدي.

وفي الشوط الثاني أضاف عاشوري الهدف الثالث في الدقيقة 65 بعد متابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء.

وجاء هدف أوغندا الوحيد عن طريق يان فاليري مدافع تونس بالخطأ في مرماه، بعدما اصطدمت به تسديدة وغيرت مسارها نحو الشباك.

وشارك محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي مع منتخب تونس في الدقيقة 55 بدلا من إلياس سعد.

بينما لم يشارك سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك في المباراة مع منتخب تونس، وظل على مقاعد البدلاء طوال المواجهة.

وبذلك يتصدر منتخب تونس المجموعة الثالثة من الجولة الأولى بفارق الأهداف عن منتخب نيجيريا الذي فاز على تنزانيا بهدفين لهدف.

إلياس العاشوري إلياس السخيري تونس كأس الأمم الإفريقية أوغندا محمد علي بن رمضان
