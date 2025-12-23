بعد غياب 128 يوما.. هافيرتز يعود لتدريبات أرسنال

عاد كاي هافيرتز لاعب أرسنال للمشاركة في تدريبات الفريق.

وتعافى هافيرتز من الإصابة التي تعرض لها في بداية الموسم الحالي.

وشارك هافيرتز في المران الجماعي لأرسنال لأول مرة منذ 128 يوما.

ولم يشارك هافيرتز مع أرسنال في أي دقيقة منذ مباراة مانشستر يونايتد في المباراة الأولى.

هافيرتز خلال الموسم الماضي في 36 مباراة وسجل خلالها 15 هدفا وصنع 5 آخرين.

ويحتل أرسنال حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ويستعد أرسنال لمواجهة كريستال بالاس مساء اليوم في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

