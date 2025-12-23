أمم إفريقيا – مران استشفائي لمنتخب مصر في بداية التحضير لمواجهة جنوب إفريقيا

بدأ منتخب مصر الاستعداد لمواجهة جنوب إفريقيا في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب.

وفاز منتخب مصر على زيمبابوي بهدفين لهدف، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في المغرب.

وخاضت مجموعة اللاعبين الذين شاركوا أمام زيمبابوي في المباراة الأولى للفراعنة، تدريبات استشفائية.

بينما أدى باقي اللاعبين تدريبات بدنية وبعض الجمل الفنية، وانتهى المران بتقسيمة بين اللاعبين.

واستعاد منتخب مصر انتصاراته في كأس الأمم الإفريقية بعد 6 مباريات دون فوز وانتهت جميعها بالتعادل، وذلك في بطولتي 2021 و2023.

كما عاد محمد صلاح للتسجيل مع منتخب مصر مجددا، بعد آخر هدف له وكان ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم في شهر مارس الماضي.

وسجل صلاح للمرة الخامسة له في بطولات كأس الأمم الإفريقية.

وعلى الجانب الآخر فاز منتخب جنوب إفريقيا على أنجولا بهدفين لهدف.

ويتصدر جنوب إفريقيا المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع مصر الوصيف.

ثم يأتي منتخب زيمبابوي ثالثا بالتساوي مع أنجولا المتذيل دون رصيد من النقاط.

موعد مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

تقام المباراة يوم الجمعة المقبل الموافق 26 ديسمبر.

وتلعب المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

ويستضيف ملعب أدرار المباراة.