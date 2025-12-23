أمم إفريقيا – مران استشفائي لمنتخب مصر في بداية التحضير لمواجهة جنوب إفريقيا

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 - 20:14

كتب : محمد جمال

زيزو - منتخب مصر

بدأ منتخب مصر الاستعداد لمواجهة جنوب إفريقيا في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب.

وفاز منتخب مصر على زيمبابوي بهدفين لهدف، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في المغرب.

وخاضت مجموعة اللاعبين الذين شاركوا أمام زيمبابوي في المباراة الأولى للفراعنة، تدريبات استشفائية.

أخبار متعلقة:
مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة مصطفى محمد أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: كنت أحمل هم الجماهير في مصر.. وصلاح يصنع الفارق أمم إفريقيا - مرموش يكشف ما قاله حسام حسن للاعبي مصر بين شوطي مباراة زيمبابوي

بينما أدى باقي اللاعبين تدريبات بدنية وبعض الجمل الفنية، وانتهى المران بتقسيمة بين اللاعبين.

واستعاد منتخب مصر انتصاراته في كأس الأمم الإفريقية بعد 6 مباريات دون فوز وانتهت جميعها بالتعادل، وذلك في بطولتي 2021 و2023.

كما عاد محمد صلاح للتسجيل مع منتخب مصر مجددا، بعد آخر هدف له وكان ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم في شهر مارس الماضي.

وسجل صلاح للمرة الخامسة له في بطولات كأس الأمم الإفريقية.

وعلى الجانب الآخر فاز منتخب جنوب إفريقيا على أنجولا بهدفين لهدف.

ويتصدر جنوب إفريقيا المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع مصر الوصيف.

ثم يأتي منتخب زيمبابوي ثالثا بالتساوي مع أنجولا المتذيل دون رصيد من النقاط.

موعد مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

تقام المباراة يوم الجمعة المقبل الموافق 26 ديسمبر.

وتلعب المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

ويستضيف ملعب أدرار المباراة.

كأس الأمم الإفريقية منتخب مصر جنوب إفريقيا
نرشح لكم
مباشر أمم إفريقيا – تونس (1)-(0) أوغندا.. جوووول السخيري الضربة الأولى أمم إفريقيا – تشكيل تونس: بن رمضان والجزيري على مقاعد البدلاء أمام أوغندا انتهت في أمم إفريقيا - نيجيريا (2)-(1) تنزانيا.. 3 نقاط ثمينة 14 تصدي لا يكفي تشكيل أمم إفريقيا- أوسيمين ولوكمان يقودان هجوم نيجيريا.. وساماتا أساسي مع تنزانيا أبو العلا يكشف نتيجة الفحوصات الطبية لإصابتي مصطفى محمد وحمدي.. وغياب محتمل أمم إفريقيا - سينتفيت: المغرب يمتلك منتخبا جيدا وأثق في تأهلنا
أخر الأخبار
تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع مجلس إدارة الزمالك دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة – رئيس الاتحاد السكندري يكشف مستجدات تجديد تعاقد أنس أسامة 5 دقيقة | كرة سلة
ذا أثليتك: سيمينيو يفضل الانتقال إلى مانشستر سيتي 16 دقيقة | ميركاتو
مباشر أمم إفريقيا – تونس (1)-(0) أوغندا.. جوووول السخيري 26 دقيقة | أمم إفريقيا
الاتحاد السكندري لـ في الجول: دخلنا في مفاوضات متقدمة لضم ناصر منسي وثنائي البنك الأهلي 36 دقيقة | الكرة المصرية
الضربة الأولى 41 دقيقة | أمم إفريقيا
مؤتمر توروب: هدف كرة القدم تحقيق الفوز لكن كأس عاصمة مصر فرصة للشباب 57 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل أرسنال - جيسوس أساسي لأول مرة منذ 350 يوما في مواجهة كريستال بالاس 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو
/articles/519793/أمم-إفريقيا-مران-استشفائي-لمنتخب-مصر-في-بداية-التحضير-لمواجهة-جنوب-إفريقيا