توتنام يتمسك بمدافعه رغم اهتمام أحد أندية إيطاليا

كشفت تقارير صحفية أن نادي توتنام هوتسبير رفض عرضًا للتعاقد مع مدافعه الروماني رادو دراجوسين، قبل عودته المرتقبة للمشاركة بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي.

وكان دراجوسين تواجد في قائمة المباراة للمرة الأولى منذ يناير الماضي، بعدما جلس على مقاعد البدلاء خلال خسارة توتنام 2-1 أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، دون أن يشارك في اللقاء.

وشهدت المباراة طرد تشافي سيمونز وكريستيان روميرو، ليستغل ليفربول النقص العددي ويغادر لندن بثلاث نقاط ثمينة. وسيغيب روميرو عن مواجهة كريستال بالاس المقبلة بسبب الإيقاف لمباراة واحدة بعد حصوله على بطاقتين صفراوين، ما قد يفتح الباب أمام دراجوسين للظهور الأول بقميص السبيرز منذ قرابة 11 شهرًا.

ورغم ذلك، يبقى كيفين دانسو الجاهز بدنيًا هو الأقرب لتعويض روميرو في التشكيل الأساسي، خاصة أن دراجوسين فشل سابقًا في إزاحة روميرو أو ميكي فان دي فين من التشكيل، وهو ما أدى لربطه بإمكانية الرحيل عن النادي.

وبحسب موقع "فيرينزي فيولا"، فإن فيورنتينا، متذيل ترتيب الدوري الإيطالي حاليًا، استفسر في نوفمبر الماضي عن إمكانية ضم دراجوسين، لكن توتنام رفض العرض سريعًا. ورغم ذلك، أشار التقرير إلى أن رحيل اللاعب في يناير المقبل لا يُعد مستبعدًا، مؤكدًا أن المدافع الروماني بات "في طريقه للخروج" من ملعب توتنام هوتسبير.

وقد يتلقى فيورنتينا دفعة قوية في مساعيه، بعدما ترددت أنباء خلال الأسبوع الماضي عن اقتراب المدير الرياضي لتوتنام فابيو باراتيتشي من الانضمام إلى النادي الإيطالي، بعد شهرين فقط من عودته للعمل مع السبيرز.

وكان باراتيتشي موقوفًا وقت تعاقد توتنام مع دراجوسين في يناير 2024، ومنذ ذلك الحين خاض اللاعب 37 مباراة بقميص الفريق دون أن يسجل أو يصنع أي هدف. ودفع توتنام 25 مليون يورو للتعاقد معه من جنوى، ويملك النادي حرية طلب مبلغ كبير نظير بيعه، في ظل امتداد عقده حتى صيف 2030.

وسواء شارك أساسيًا أم لا، من المتوقع أن يتواجد دراجوسين في قائمة المباراة أمام كريستال بالاس، في اللقاء المقرر إقامته على ملعب سيلهيرست بارك مساء الأحد.

من جانبه، رفض المدير الفني لتوتنام توماس فرانك التعليق المباشر على التكهنات المتعلقة بمستقبل باراتيتشي، خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة، مكتفيًا بالقول: "ليست هذه أول شائعة يُطلب مني الحديث عنها. سواء تعلق الأمر بجهاز فني أو مدير أو لاعب، لا أحب التحدث عن هذه الأمور. تركيزي منصب فقط على مباراة كريستال بالاس، وربما يكون هذا الموضوع من اختصاص أشخاص في مناصب أعلى داخل النادي".

ويحتل توتنام المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مع نهاية الجولة 17، بفارق 9 نقاط عن مراكز الهبوط، و7 نقاط عن المربع الذهبي.

