كرة طائرة - رضا هيكل ينضم إلى شونينفيرد السويسري

أعلن نادي شونينفيرد السويسري ضم رضا هيكل لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر للكرة الطائرة في صفقة انتقال حر.

ويأتي ذلك بعد أيام من رحيل اللاعب عن صفوف حتا الإماراتي بالتراضي بين الطرفين.

وكان قد ارتبط اسم رضا هيكل بالعودة إلى الزمالك من جديد لكن لم يصل إلى اتفاق مع الفريق.

ويحتل شونينفيرد المركز الخامس في الدوري السويسري برصيد 20 نقطة عقب مرور 11 جولة.

ويلعب شونينفيرد مباراته المقبلة في الدوري يوم 3 يناير المقبل.

كما يخوض شونينفيرد مشواره في كأس CEV الأوروبية يوم 7 يناير من دور الـ 64.

وكان حتا الإماراتي قد أعلن ضم ثنائي الزمالك السابق رضا هيكل ومحمد لعبة في أغسطس الماضي.

وسبق للثنائي اللعب بقميص الزمالك خلال السنوات الماضية ومنتخب مصر.

وتوج الزمالك بلقب البطولة العربية خلال الموسم الماضي بينما خسر لقبي الدوري وكأس مصر.