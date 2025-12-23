سدد 9 ملايين يورو.. فيفا يرفع إيقاف القيد عن النصر السعودي

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 - 18:16

كتب : FilGoal

إيمريك لابورت - النصر

رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عقوبة المنع من القيد عن نادي النصر السعودي.

وتعرض النصر لإيقاف القيد بسبب متسحقات متاخرة لصالح مانشستر سيتي في صفقة إيمريك لابورت.

وسدد نادي النصر 9 ملايين يورو لصالح نادي مانشستر سيتي ليتم رفع اسم النادي من قائمة الممنوعين من القيد.

وتعاقد النصر مع لابورت قادما من مانشستر سيتي في 2023، وكان مطالبا بتسديد 9 ملايين يورو في أغسطس الماضي كجزء من الصفقة.

وأصدر فيفا قرارا بمنع النصر من القيد لـ 3فترات، قبل أن ينجح النادي السعودي في حل الأزمة.

لابورت قضى موسمين بقميص النصر السعودي وانتقل منه بداية الموسم الحالي إلى أتليتك بلباو الإسباني.

وشارك المدافع الإسباني في 69 مباراة بقميص النصر وسجل 9 أهداف وصنع آخر.

