سدد 9 ملايين يورو.. فيفا يرفع إيقاف القيد عن النصر السعودي
الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 - 18:16
كتب : FilGoal
رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عقوبة المنع من القيد عن نادي النصر السعودي.
وتعرض النصر لإيقاف القيد بسبب متسحقات متاخرة لصالح مانشستر سيتي في صفقة إيمريك لابورت.
وسدد نادي النصر 9 ملايين يورو لصالح نادي مانشستر سيتي ليتم رفع اسم النادي من قائمة الممنوعين من القيد.
وتعاقد النصر مع لابورت قادما من مانشستر سيتي في 2023، وكان مطالبا بتسديد 9 ملايين يورو في أغسطس الماضي كجزء من الصفقة.
وأصدر فيفا قرارا بمنع النصر من القيد لـ 3فترات، قبل أن ينجح النادي السعودي في حل الأزمة.
لابورت قضى موسمين بقميص النصر السعودي وانتقل منه بداية الموسم الحالي إلى أتليتك بلباو الإسباني.
وشارك المدافع الإسباني في 69 مباراة بقميص النصر وسجل 9 أهداف وصنع آخر.
نرشح لكم
تقرير: ريال مدريد يخطط لضم نيفيز من الهلال كريستيانو رونالدو يشارك في دوري أبطال آسيا 2 لأول مرة مؤمن سليمان: الخسارة بخماسية أمام أهلي جدة؟ فازوا علينا بأقل مجهود ممكن نيوم يستعيد أحمد حجازي بعد شهرين من الغياب جدة تستضيف نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة تقرير: بروزوفيتش لا يفكر في الرحيل عن النصر الرياضية: مهاجم الهلال قد ينتقل لدوري الدرجة الثانية في السعودية الهلال يقرر إراحة لاعبيه الدوليين أمام الشارقة في دوري أبطال آسيا
أخر الأخبار
إلياس×3 ساعة | أمم إفريقيا