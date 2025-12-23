كأس مصر - سيراميكا ينهي مغامرة أبو قير للأسمدة.. وينتظر الفائز من الزمالك والبلدية

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 - 17:36

كتب : FilGoal

إسلام عيسى - سيراميكا كليوباترا

حجز سيراميكا كليوباترا مقعدا في دور الـ16 من مسابقة كأس مصر بعد الفوز على أبو قير للأسمدة.

وفاز سيراميكا على أبو قير للأسمدة 2-0 في مباراة امتدت لشوطين إضافيين.

وسجل أيمن موكا هدف سيراميكا الأول في الدقيقة 108، وصديق أوجولا في الدقيقة 112.

وامتدت المباراة إلى شوطين إضافيين بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

وتأهل سيراميكا كليوباترا إلى دور الـ16 لينتظر الفائز من مباراة الزمالك وبلدية المحلة.

وانضم سيراميكا إلى أندية:المصري وبيراميدز والبنك الأهلي وسموحة وبتروجت وكهرباء الإسماعيلية وفاركو وإنبي وحرس الحدود وطلائع الجيش والجونة في دور الـ16.

ويلعب الزمالك ضد بلدية المحلة في دور الـ32 يوم 28 ديسمبر الجاري.

وافتتح أيمن موكا التسجيل لنادي سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 102.

وعزز أوجولا تقدم سيراميكا وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 112.

كأس مصر سيراميكا كليوباترا - أبو قير للأسمدة
