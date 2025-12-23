أمم إفريقيا - سينتفيت: المغرب يمتلك منتخبا جيدا وأثق في تأهلنا

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 - 17:06

كتب : FilGoal

توم سينتفيت

يثق توم سينتفيت المدير الفني لمنتخب مالي في تأهل فريق رغم التعثر أمام زامبيا في الجولة الافتتاحية من أمم إفريقيا.

واستقبل منتخب زامبيا هدفا قاتلا في الوقت بدل من الضائع ليتعادل أمام مالي بهدف لكل منهما ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وقال توم سينتفيت عبر موقع البطولة المغربي: "المغرب يمتلك منتخبا جيدا جدا".

وتابع "رأينا كيف دافعوا بشكل ممتاز أمام جزر القمر، لكن هذا ليس أسلوب لعبنا".

واختتم سينتفيت تصريحاته "نعلم أننا بحاجة إلى نقاط المباراة ضد المغرب، وعندما نحصل على نقطة، نحتاج دائما للفوز في المباراة الأخيرة وأنا متأكد أننا سنحقق ذلك".

وسجل لاسين سينايوكو هدف مالي، بينما أحرز باتسون داكا هدف زامبيا.

وأقيمت المباراة في ملعب محمد الخامس في كازابلانكا.

ويعتبر التعادل في صالح منتخب المغرب الذي فاز على جزر القمر بهدفين دون رد أمس الأحد.

وبهذا التعادل يتصدر منتخب المغرب المجموعة بـ 3 نقاط ومالي وزامبيا في المركزين الثاني والثالث بنقطة واحدة، بينما جزر القمر متذيل دون نقاط.

أمم إفريقيا مالي توم سينتفيت
