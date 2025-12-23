بوليتانو: نتبع كونتي حتى الموت

شدد ماتيو بوليتانو لاعب نابولي على أن الفريق يتبع أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق حتى الموت.

وتوج فريق نابولي ببطولة السوبر الإيطالي بعد الفوز على منافسه بولونيا بهدفين دون رد في النهائي.

وقال بوليتانو لقناة سبورت ميدياست: "أنطونيو كونتي هو قائدنا ونتبعه حتى الموت، الجميع قال إننا في كارثة بعد الخسارة من بولونيا في الدوري، لكن عملنا بهدوء لنعود مرة أخرى وبطولة السوبر الإيطالي أظهرت ذلك".

وافتتح ديفيد نيريس النتيجة في الدقيقة 39 من صناعة ماتيو بوليتانو قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 57.

وتعتبر هذه البطولة هي الثانية لأنطونيو كونتي المدير الفني لنابولي مع الفريق بعد تتويجه بالدوري الإيطالي الموسم الماضي.

وكان أنطونيو كونتي قد طلب رحيل بوليتانو عام 2020 عندما كان يتواجدان في إنتر.

ووافق كونتي على رحيل بوليتانو عن إنتر بسبب عدم لعبه في خطة 3-5-2 التي كان يعتمد عليها كونتي في النيراتزوري.

ولم يتمكن الجناح الأيمن من إيجاد مركز يناسبه في هذه الخطة مع إنتر رفقة وقت تولي كونتي المسؤولية.

ورحل إلى البارتينوبي في شتاء 2020.