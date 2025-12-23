بوليتانو: نتبع كونتي حتى الموت

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 - 15:30

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي - ماتيو بوليتانو - نابولي

شدد ماتيو بوليتانو لاعب نابولي على أن الفريق يتبع أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق حتى الموت.

وتوج فريق نابولي ببطولة السوبر الإيطالي بعد الفوز على منافسه بولونيا بهدفين دون رد في النهائي.

وقال بوليتانو لقناة سبورت ميدياست: "أنطونيو كونتي هو قائدنا ونتبعه حتى الموت، الجميع قال إننا في كارثة بعد الخسارة من بولونيا في الدوري، لكن عملنا بهدوء لنعود مرة أخرى وبطولة السوبر الإيطالي أظهرت ذلك".

أخبار متعلقة:
تغريم أليجري 10 آلاف يورو بعد سبّ مدير نابولي بطولة نيريس.. نابولي يتوج بالسوبر الإيطالي على حساب بولونيا المنطق انتصر.. بولونيا يقصي إنتر من السوبر ويضرب موعدا مع نابولي في النهائي السوبر الإيطالي - نابولي إلى النهائي بإقصاء ميلان بثنائية

وافتتح ديفيد نيريس النتيجة في الدقيقة 39 من صناعة ماتيو بوليتانو قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 57.

وتعتبر هذه البطولة هي الثانية لأنطونيو كونتي المدير الفني لنابولي مع الفريق بعد تتويجه بالدوري الإيطالي الموسم الماضي.

وكان أنطونيو كونتي قد طلب رحيل بوليتانو عام 2020 عندما كان يتواجدان في إنتر.

ووافق كونتي على رحيل بوليتانو عن إنتر بسبب عدم لعبه في خطة 3-5-2 التي كان يعتمد عليها كونتي في النيراتزوري.

ولم يتمكن الجناح الأيمن من إيجاد مركز يناسبه في هذه الخطة مع إنتر رفقة وقت تولي كونتي المسؤولية.

ورحل إلى البارتينوبي في شتاء 2020.

ماتيو بوليتانو نابولي السوبر الإيطالي بولونيا
نرشح لكم
18 شهرا وصفر دقائق لعب.. ميلان يتفق مع أوريجي على فسخ عقده تقرير يكشف مدة غياب برونو فيرنانديز للإصابة مواعيد مباريات الثلاثاء 23 ديسمبر.. 4 مباريات بـ أمم إفريقيا والأهلي في كأس عاصمة مصر ليفربول يعلن إجراء إيزاك لعملية جراحية ناجحة في الكاحل بطولة نيريس.. نابولي يتوج بالسوبر الإيطالي على حساب بولونيا تقرير: ليفاندوفسكي يتلقى عرضا من ميلان والدوري الأمريكي ESPN: داني ألفيش يقترب من الاستحواذ على ناد برتغالي واللعب في صفوفه تقرير: بايرن ميونيخ يتوصل لاتفاق لضم الإكوادوري أولايو
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - سينتفيت: المغرب يمتلك منتخبا جيدا وأثق في تأهلنا 14 دقيقة | الكرة الإفريقية
فولكروج يخضع للكشف الطبي مع ميلان 20 دقيقة | ميركاتو
مباشر كأس عاصمة مصر - غزل المحلة (1)-(0) الأهلي.. جوووول أول رائع 27 دقيقة | الدوري المصري
مباشر أمم إفريقيا - السنغال (0)-(0) بوتسوانا.. الحارس يتألق 27 دقيقة | أمم إفريقيا
انطلاقة الفهود 33 دقيقة | أمم إفريقيا
كريستيانو رونالدو يشارك في دوري أبطال آسيا 2 لأول مرة 36 دقيقة | سعودي في الجول
عمر عبد العزيز يكشف لـ في الجول حقيقة تهربه من الزمالك 39 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل أمم إفريقيا - رباعي ناري في هجوم السنغال.. واختيارات من داخل القارة لـ بوتسوانا 52 دقيقة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو
/articles/519761/بوليتانو-نتبع-كونتي-حتى-الموت