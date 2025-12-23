سلوت: إيزاك سيعود قبل نهاية الموسم

أعرب أرني سلوت مدرب ليفربول عن ثقته في عودة المهاجم ألكسندر إيزاك للمشاركة مع ليفربول قبل نهاية الموسم، وذلك بعد خضوع اللاعب لعملية جراحية يوم الاثنين.

وكان مهاجم ليفربول قد تعرض للإصابة أثناء تسجيله هدف التقدم في فوز فريقه 2-1 على توتنام يوم السبت، قبل أن يخضع لعملية جراحية في الكاحل بسبب مشكلة تضمنت كسرًا في عظمة الشظية.

وقال سلوت في مؤتمر صحفي: "هل هناك جدول زمني محدد لعودة ألكسندر إيزاك إلى الملاعب؟ لا، ستكون إصابة طويلة. لبضعة أشهر".

وأضاف المدرب الهولندي "إنها خيبة أمل كبيرة، كبيرة جدًا له، وبالطبع لنا أيضًا".

وتابع "أثق في قدرته على اللعب قبل نهاية الموسم الحالي ولا أشك في ذلك".

وأكمل "لقد كانت فترة صعبة ومعقدة للغاية بالنسبة له، عندما تنضم إلى فريق جديد تكون متحمسًا، وكان كذلك بطبيعة الحال، وتريد أن تُظهر فورًا كل إمكاناتك، لكن ذلك كان مستحيلًا ببساطة".

وواصل "كنا نعلم جميعًا أن الأمر سيستغرق فترة قبل أن يصل إلى مستواه المعهود، لأنه لم يخض فترة إعداد معنا أو مع ناديه السابق، وكانت المباريات تتوالى دون توقف، ولهذا فهو سيئ الحظ للغاية بتعرضه للإصابة الآن".

وأتم "أعتقد أننا جميعًا رأينا، من خلال هدفه أمام وست هام يونايتد، ثم هذا الهدف أمام توتنام، أن إيزاك كان يقترب تدريجيًا من المستوى الذي كان عليه عندما كان لاعبًا في نيوكاسل يونايتد".

